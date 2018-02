Les deux anciens Gee-Gees accusés d'agression sexuelle témoignent

Guillaume Donovan et David Foucher, tous deux accusés d'agression sexuelle, vont prendre la barre des témoins à leur procès au palais de justice de Thunder Bay.

Un texte d'Antoine Trépanier

L'avocate de David Foucher, Me Célina St-François a confirmé à Radio-Canada que son client et M. Donovan seront appelés à la barre par la défense.

Les deux hommes âgés respectivement âgés de 27 et 28 ans font face à un chef d'accusation d'agression sexuelle pour des événements qui seraient survenus dans une chambre d'hôtel de Thunder Bay en février 2014.

La plaignante, aujourd'hui âgée de 25 ans, a déclaré plus tôt lors du procès avoir eu une relation sexuelle consentante avec le compagnon de chambre de Guillaume Donovan, puis que cet homme se serait retiré et qu'elle se serait retrouvée dans une relation intime non consensuelle avec deux autres hommes.

Elle ne pouvait identifier clairement les deux hommes qui l'auraient agressée.

Le procès a commencé la semaine dernière et est d'une durée de 10 jours. Il doit se terminer vendredi avec les plaidoiries finales.

En tout, cinq témoins ont été appelés par la couronne. Parmi ceux-ci, la présumée victime, son amie qui a alerté l'entraîneur des Gee-Gees et d'anciens coéquipiers des deux accusés.

