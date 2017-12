Les étudiants des collèges ontariens s’attendent à un temps des Fêtes stressant

Après avoir enduré une grève de cinq semaines, plusieurs étudiants des collèges en Ontario sont préoccupés par une charge de travail augmentée et une pause réduite durant le temps des Fêtes.

Un texte de Benjamin Aubé

Leur pause de Noël a été tranchée de moitié.

Alexis Chouinard, un étudiant au Collège Boréal à Sudbury, aurait bien préféré être en pause dès le 13 décembre, comme c’était prévu en début de session. Il planifiait passer tout ce temps avec ses proches dans sa ville natale de Hawkesbury.

« À cause de la grève, je ne pourrai pas rester très longtemps. J’espérais plutôt rester trois semaines, mais à la place, je vais devoir passer la plupart de ce temps à étudier », selon lui.

L’étudiante Kasey-Ann Bertrand affirme qu’elle se serait prévalu de l’offre du gouvernement de rembourser les étudiants qui préféraient abandonner leur session si elle avait pu prévoir la charge de travail avec laquelle elle devra composer durant sa pause.

« Ca m’aurait causé moins de stress. Toute la matière a été condensée et on a dû en faire beaucoup sans l’aide des enseignants. J’aurais pu revenir l’année prochaine et ç’aurait été plus facile, je pense », a-t-elle expliqué.

La présidente de l’Association étudiante du Collège La Cité, Lynna Kavutse, dit qu’elle ne pourra rendre visite à sa famille cette année.

« Avant la grève, c’est sûr que dès que l’école finissait le 15 (décembre), je m’en allais à Québec passer le temps des Fêtes avec ma famille. Mais avec le retour des classes et le plan de rattrapage, c’est impossible. Dans tous mes cours, j’ai des projets à rendre pour le début janvier, donc c’est sûr que je n’ai pas de temps des Fêtes », dit Mme Kavutse.

Les cours de la session d’automne au Collège Boréal se poursuivront jusqu’au 21 décembre. Celles du Collège La Cité continueront jusqu’au 22 décembre.