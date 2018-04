Les femmes itinérantes, une population méconnue

Exposée à la violence physique, psychologique et aux abus sexuels, la population de femmes itinérantes est en augmentation dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

À Ottawa, de plus en plus de femmes seules ont recours aux refuges selon l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI).

En 2016, plus de 900 femmes seules ont dormi dans un refuge à Ottawa, cela représente 50 femmes de plus qu'en 2015, soit une augmentation de 5,6 %.

En Outaouais, on estime que les femmes représentent de 25 à 30 % des personnes itinérantes, une population méconnue, mal considérée et faisait l'objet de peu d'intervention.

Âgée de 56 ans, Céline s'est retrouvée à la rue vers l'âge de 38 ans après un divorce difficile. Victime d'abus sexuels dans son enfance, elle a de la difficulté à se sentir en sécurité et reste toujours sur ses gardes.

« Il faut que je marche toujours, il faut que je marche pour m'éloigner du monde, c'est ça que je fais. Bah là, j'ai trouvé mon petit refuge ici », raconte-t-elle en désignant les Bergers de l'Espoir, au centre-ville d'Ottawa.

Mais son quotidien est difficile.

« C'est vraiment difficile, on est surveillées constamment aussitôt y qu'on sort les hommes essaient de nous approcher. Nous ne voulons pas qu'ils nous approchent, nous ne voulons pas qu'ils nous achalent. On est toutes des femmes abusées », poursuit Céline.

Nous avons toutes été jouées par des hommes dans le passé c'est pour ça qu'on est là maintenant Céline, itinérante

Elle réussit tout de même à s'adapter à son environnement de vie.

« Je m'arrange bien avec les Inuits, avec les Indiens, avec les hommes et les femmes, plus qu'avant, parce qu'ils ont compris que j'ai besoin de mon espace », explique-t-elle.

Des intervenants sur le terrain dénoncent un manque criant de ressources pour les femmes marginalisées.

« La réalité de nos femmes qui sont peut-être un peu plus marginalisées et des hommes est différente, surtout quand on parle des refuges pour personnes qui vivent une situation d'itinérance. Ils sont majoritairement masculins », juge la directrice des services aux usagers pour le Gîte ami, Marie-Claude Desjardins. « Faire son chez-soi, trouver une place est plus difficile pour elles quand on arrive dans un environnement majoritairement masculin. »

Pour les femmes qui sont très marginalisées, [...] c'est difficile pour elles de trouver un endroit qui répond à leur besoin Marie-Claude Desjardins, directrice des services aux usagers pour le Gîte ami

La réalité des femmes marginalisée, Benoit Leblanc, directeur général d'Itinérance zéro la connait, bien puisqu'il sillonne les rues de Gatineau à la tombée de la nuit pour distribuer des repas chauds, des vêtements et des produits de première nécessité.

Ce qui le préoccupe le plus chez les femmes itinérantes, c'est leur grande vulnérabilité puisqu'elles sont livrées à elles-mêmes dans la rue et qu'elles s'exposent à toute forme de violence.

« Souvent il y a des gens qui vont amener ces femmes à la maison[...] dans le but d'avoir des rapports sexuels en échange d'une nuitée ou deux. C'est sûr que le monsieur ne le lui dit pas », explique M. Leblanc.

En Outaouais comme à Ottawa, des organismes communautaires ont lancé un recensement des itinérants dans la région de façon à mieux comprendre le phénomène d'itinérance dans sa globalité et à déterminer des priorités comme l'amélioration des conditions de vie des sans-abri.

Avec les informations de Florence Ngué-No