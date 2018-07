Les groupes à surveiller au Bluesfest d’Ottawa

Du 5 au 15 juillet prochain, les plaines LeBreton, au centre d'Ottawa, seront l'hôte de l'un des plus importants festivals de musique blues au Canada : le Bluesfest d'Ottawa. La blogueuse, chroniqueuse et passionnée de musique, Éliane Laberge nous présente ses choix en tête de liste.

Si Éliane Laberge devait donner une note à la programmation de cette année, ce serait un 7 sur 10, dit-elle.

Selon elle, il y a deux raisons pour lesquelles l’événement ne reçoit pas la note suprême.

Premièrement, elle affirme qu’il y a une scène de moins, ce qui selon elle a pour conséquence une programmation moins fournie. Ensuite, elle trouve dommage qu’il n’y ait pas plus d’artistes francophones sur scène.

1. Geoffroy

Quand : jeudi 5 juillet, 20 h

Où : scène Blacksheep

Provenance : Montréal, Québec

2. Scattered Clouds

Quand : samedi 7 juillet, 17 h

Où : Théâtre Barney-Danson

Provenance : Gatineau (Hull), Québec

3. Silla and Rise

Quand : samedi 7 juillet, 18 h 30

Où : scène Blacksheep

Provenance : Ottawa, Ontario

4. Chromeo

Quand : samedi 7 juillet à 19 h 45

Où : scène principale City Stage

Provenance : Montréal, Québec

C’est un groupe de Montréal, un duo d’électro-funk qui roule sa bosse dans la musique depuis une bonne dizaine d’années. On les appelle d’ailleurs les seigneurs du funk. Ce n’est pas pour rien. Ils ont récemment sorti un dernier album, Head over heels qui est vraiment réussi. C’est toujours une partie de plaisir avec eux sur scène. On danse, on s’amuse.

Éliane Laberge