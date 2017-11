L'amour de la jeune Mya Fortin pour la nage synchronisée pourrait remonter avant même sa naissance. C'est que sa mère Paméla, qui a longtemps elle-même enseigné cette épreuve, sautait régulièrement dans la piscine pendant sa grossesse.

Un texte de Jonathan Jobin

L’amour de cette discipline court dans la famille. Paméla Roy a notamment contribué à développer les Stéphanie Leclair et Karine Thomas, deux athlètes de la région qui se sont démarquées dans les compétitions internationales.

Il était donc tout naturel que Mya s’initie à la natation à un très jeune âge.

« À trois ans, elle nageait sans flotteur. Elle était très bonne dans l'eau, elle adorait se baigner », raconte sa mère.

Paméla amenait régulièrement Mya sur le bord de la piscine pendant les entraînements.

« J'étais plus jeune, alors je ne m'en souviens pas vraiment », rapporte avec un sourire gêné Mya, maintenant âgée de 12 ans.

Même si le temps a passé, la jeune athlète se rappelle toutefois qu'elle « aimait beaucoup regarder les filles s'entraîner ».

Devancer des nageuses plus âgées

Mya n’est plus simple spectatrice : depuis qu’elle a cinq ans, c'est à son tour de « manger » de la nage synchronisée.

J'aime beaucoup aller en dessous de l'eau et faire des mouvements avec mes jambes. Je me sens ailleurs, je me sens bien. Mya Fortin, nageuse synchronisée

Elle passe ainsi plus de 20 heures par semaine dans la piscine du Centre sportif de Gatineau et cumule les succès.

Malgré son jeune âge, la nageuse synchronisée a régulièrement le dessus en compétition sur des adversaires de 15, 16 et même 18 ans.

« Ça m'encourage, parce que je me dis que je suis quand même jeune. Je réussis à battre des filles plus vieilles que moi et qui ont plus d'années d'expérience que moi. Je veux continuer de m'améliorer », poursuit Mya.

La jeune athlète est maintenant courtisée par de nombreux clubs, surtout de la région de Montréal.

« Je veux juste être de mieux en mieux dans l'eau. On verra après le résultat, mais c'est certain que j'aime avoir des médailles », souligne-t-elle.

Un talent naturel

Ce qui étonne dans le parcours de Mya, c'est sa motivation et sa facilité déconcertante à améliorer ses techniques.

Personne n'a besoin de forcer la jeune fille.

Elle travaille tellement fort. Elle n'arrête jamais avant d'avoir le résultat qu'elle veut. Danyka Maisonneuve, entraîneuse, Gatineau Synchro

« On n’a pas besoin de demander à Mya d'aller plus haut, c'est elle qui le fait automatiquement », souligne Danyka Maisonneuve, une des entraîneuses chez Gatineau Synchro.

Les succès de Mya étonnent constamment ses entraîneurs et ses parents.

« On la prépare chaque année. On lui dit que ce sera plus difficile et d'oublier les médailles. Chaque fois, elle nous surprend et en gagne encore. On est agréablement surpris, c'est certain », ajoute sa mère.

Ce parcours n'est toutefois pas sans sacrifice pour ses parents, qui dépensent d'importantes sommes pour permettre à Mya de vivre sa passion.

Les compétitions nationales pèsent en effet sur le portefeuille familial. « On cherche toujours des commanditaires pour nous aider à assumer les frais », confie Mme Roy.

Mais l’effort en vaut la peine quand elle voit sa fille s'amuser à ce point dans la piscine.

Mya rêve même d'aller au plus haut niveau et de participer un jour aux Jeux olympiques, comme ses modèles Karine Thomas et Stéphanie Leclair.

« Elles se sont rendues loin et c'est difficile! C'est ce que je veux faire aussi », affirme Mya avec conviction.