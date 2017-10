Ses mains sont constamment rugueuses, un mélange de vieilles ampoules et de poudre de magnésie. Une situation qui gêne Sophiane Bertrand lorsque vient le temps de tenir la main de quelqu'un. Mais la jeune fille de 12 ans oublie vite ces désagréments dès qu'elle s'attaque au mur d'escalade et qu'elle commence sa montée vers le sommet.

Un texte de Kim Vallière

Les parents de Sophiane ont rapidement compris que leur fille était douée pour les hauteurs. Lorsqu’elle a participé à une fête d’amis à l’âge de 5 ans, la Gatinoise a passé toute la soirée à se familiariser avec le mur d’escalade sur place.

C’était le début d’une histoire d’amour avec ce sport qu’elle pratique de façon compétitive.

« Je ne suis pas une fille qui aime ça rester assise à jouer à des jeux vidéo. J’aime toujours ça être occupée », affirme d’entrée de jeu Sophiane. « L’escalade travaille ton cardio et ta musculation. J’ai toujours aimé ça les personnes fortes avec des abdominaux. »

L’élève en sport études possède déjà le physique de l’emploi. Ses 16 heures d’entraînement par semaine ont sculpté des épaules robustes, qui lui permettent déjà de se distinguer sur la scène nationale.

Je travaille à l’adrénaline. Si tu me donnes de l’adrénaline, ça va me pomper et c’est comme ça que j’avance vraiment plus. Sophiane Bertrand, grimpeuse

Aux derniers Championnats canadiens d’escalade, elle s’est illustrée en terminant deuxième à l’épreuve de difficulté, troisième à celle de vitesse et cinquième au bloc. Chaque année, son épreuve favorite diffère, en fonction des résultats obtenus.

Gros bras, gros cerveau

La force brute n’est pas le seul secret du succès pour l’escalade. L'athlète doit constamment se concentrer sur le chemin à emprunter pour atteindre le sommet d’une voie d’escalade, en évitant les erreurs mentales.

Pour contrôle cet aspect du sport, Sophiane utilise la visualisation avant d’attaquer les prises d’un mur.

« C’est très important pour moi, parce que je stresse vraiment facilement. C’est un de mes plus gros défauts parce que, des fois, je suis tellement stressée que je vais glisser ou que je vais trop vite et je manque mon coup », explique celle qui doit également composer avec les blessures.

L’été dernier, elle a dû subir une opération au genou, un problème de santé qui a ralenti sa progression.

Plus haut, plus vite, plus fort

La devise olympique colle parfaitement à l’escalade de compétition. Depuis l’an dernier, Sophiane peut rêver de prendre part à cette grande messe sportive.

L’escalade sera en effet présentée pour la première fois aux Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020. Sophiane vise ceux de Paris, quatre ans plus tard.

« Je me suis dit tout de suite : "Il faut que je travaille pour aller aux Olympiques. Je veux y aller absolument” », explique l’athlète, qui doit souvent expliquer aux gens la nature de son sport, encore méconnu du grand public.

Sophiane sait que son chemin vers les JO passe d’abord par une présence aux Championnats du monde.

« L’année passée, j’aurais pu me rendre dans deux disciplines, mais vu que j’étais trop jeune, je n’ai pas pu y aller », explique-t-elle. « Cette année, j’aimerais ça aller aux mondiaux pour réaliser une partie de mon rêve. Je me dis qu’il faut que je sois capable de réussir ça pour aller aux Olympiques après. »

Dans la maison familiale, les aspirations olympiques de Sophiane n’ont rien changé aux priorités de ses parents. L’aînée de trois filles doit d’abord et avant tout avoir du plaisir et se concentrer sur ses études.

« C’est certain que l’escalade demande un certain sérieux. Ça peut être dangereux quand même, il faut de la concentration », mentionne sa mère Caroline Larose. « La seule chose que ça change, le fait que l’escalade soit aux Jeux olympiques, c’est que maintenant, elle peut rêver d’aller à une compétition de cette ampleur. »

En parallèle de sa passion pour son sport, Sophiane entretient un autre rêve pour son futur : devenir pompière, comme son père et son grand-père.

Outre la possibilité d’évoluer en hauteur, qu’est-ce que ce métier a en commun avec l’escalade? « Je n’aime pas ça rester assise. J’aime ça bouger, bouger, bouger », répète-t-elle avec l’énergie qui habite en tout temps cette passionnée.