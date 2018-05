Les Jeux franco-ontariens : 25 ans déjà!

Tous les ans depuis 1994, le plus grand rassemblement annuel de la jeunesse franco-ontarienne a lieu lors du long week-end du mois de mai. Plus de 700 jeunes d'une centaine d'écoles secondaires francophones en Ontario convergent vers la ville hôte des Jeux franco-ontariens (JFO) organisés par la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO).

Un texte de Serge Olivier

Un événement phare

C’est devenu au fil du temps l’événement annuel phare de la FESFO et une occasion pour les jeunes de faire valoir leurs multiples talents dans des disciplines réparties dans plusieurs grands volets : arts du cirque, arts visuels, danse, improvisation, médias, musique et sports et jeu-questionnaire. L'assemblée générale annuelle de l'organisme est aussi organisée à ce moment-là.

Une formule unique

La formule des Jeux, axée sur la performance, l’entraide et la fierté, est unique au Canada. Parce que la coopération est au coeur même des JFO, les équipes sont seulement formées une fois sur place et il est primordial que les différentes régions de l’Ontario soient représentées au sein de chaque équipe.

Un travail titanesque

Plus de 16 000 heures de bénévolat sont consacrées annuellement à l’organisation de cet événement. Toute la communauté est conviée à prendre part à la fête avec des représentations et des spectacles ouverts au grand public. Personne n’est laissé pour compte : on invite aussi les élèves plus jeunes afin de leur donner un avant-goût de ce qui les attend quand ils ou elles auront 14 ans.

Aux quatre coins de l’Ontario

Après Orléans, Vanier, Chelmsford, Welland, Kapuskasing, Casselman, Toronto, Windsor, New Liskeard, Sudbury, Cornwall, Trenton, Timmins, Blackburn Hamlet, London, Sault-Sainte-Marie, Clarence-Rockland, Ottawa, Sturgeon Falls, Hawkesbury, Hearst, Penetanguishene, Pembroke et Woodstock, c’est à nouveau au tour d'Ottawa d’accueillir les JFO pour leur 25e année du 18 au 21 mai 2018 à l’École secondaire publique Omer-Deslauriers.

Musée virtuel

Pour l’occasion, nous vous proposons un musée virtuel des JFO avec des photos et des commentaires recueillis lors des 24 Jeux franco-ontariens depuis 1994 à Orléans jusqu’à l’an passé à Woodstock.