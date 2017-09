Les ménages d'Ottawa et de Gatineau ont des hausses de revenu médian modestes

Le revenu médian des ménages d'Ottawa a progressé de 4,4 % en 2015 par rapport aux données de 2005, pour atteindre 86 451 $.

Statistique Canada a diffusé, mercredi, les données du Recensement de 2016 sur les revenus des Canadiens.

Ottawa passe ainsi au premier rang parmi les régions métropolitaines de la province. Il y a 10 ans, elle occupait le deuxième rang.

La ville de Petawawa est quant à elle passée du septième au deuxième rang, son revenu médian ayant crû de 11,8 % en 10 ans.

Les municipalités de Clarence-Rockland, Russell et North Grenville, entre autres, ont toutes connu des hausses du revenu moyen des ménages plus importantes que celle de la Ville d'Ottawa. L'augmentation du revenu moyen dans ces municipalités a oscillé entre 6 et 10 %.

Le revenu total médian des ménages canadiens est passé de 63 457$ en 2005 à 70 336$ en 2015. Cela représente une hausse de 10,8 %.

À Gatineau, le revenu médian des ménages est de 68 703 $, alors qu'il est de 70 900$ pour l'ensemble de l'Outaouais et de 59 822 $ au Québec en 2015.

Au cours des 10 dernières années, le revenu médian à Gatineau a connu une croissance plus faible que celle de l'ensemble de l'Outaouais qui est de 3,3 %.

Comparativement, la croissance du revenu médian des ménages dans les Villes de Val-des-Monts, Cantley, La Pêche, Pontiac et L'Ange-Gardien a augmenté entre 13 et 16 %.

Ce qui fait dire au chef de la Division du revenu de la statistique à Statistique Canada, Éric Olson, que c'est Gatineau « qui traîne de la patte dans la région, avec seulement une croissance [de son revenu médian] de 1,5 % au cours des 10 dernières années. »

C'est à Chelsea qu'on note le revenu médian des ménages le plus élevé en Outaouais. Il se situe à 116 000 $.

Avec les informations de la journaliste Laurie Trudel