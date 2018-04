Les monteurs de lignes, ces héros de l'ombre

Lorsqu'une tempête comme celle de cette semaine frappe, les distributeurs d'électricité comptent sur une petite armée de monteurs de lignes pour rétablir le courant dans les plus brefs délais. Le chef d'antenne du Téléjournal Ottawa-Gatineau, Mathieu Nadon, est allé à la rencontre de ces héros de l'ombre.

Peu importe l'heure et les conditions météorologiques, Dominic Beaulieu et ses collègues de travail sont sur un pied d'alerte lorsque Dame nature se déchaîne.

« Les monteurs travaillent d'une clarté à l'autre, même de noirceur. Ils font des chiffres de 16 heures », raconte celui qui est chef de réalisation des travaux aériens chez Hydro-Québec.

La pluie verglaçante et le vent des derniers jours ont privé des dizaines de milliers d'abonnés de courant en Outaouais et dans l'est de l'Ontario. Au plus fort de la crise, plus de 120 000 clients étaient touchés dans la région de la capitale nationale.

On sait que l'électricité, c'est un besoin. Dominic Beaulieu, chef de réalisation des travaux aériens chez Hydro-Québec

Rares ont été les pannes de cette ampleur depuis la crise du verglas de 1998 et le « black-out » nord-américain de 2003.

Même si la plupart des abonnés de la région de la capitale fédérale ont été rebranchés, certains segments du réseau électrique doivent encore être réparés.

Mercredi matin, les hommes de M. Beaulieu s'affairaient à remplacer neuf poteaux électriques tombés en raison du vent et du verglas dans la municipalité de Pontiac, en Outaouais.

Ces réparations étaient relativement faciles, puisque le site est accessible par la route. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce qui pose d'importants défis.

« On a beaucoup de pannes qui sont en milieu forestier, dans les zones inaccessibles, qu'on doit aller faire des réparations en motoneiges », relate M. Beaulieu. « Puis tout ça, dans des conditions de pluie, de vent, le froid. »

C'est le gros enjeu humain [de] travailler dans des conditions comme ça. Dominic Beaulieu, chef de réalisation des travaux aériens chez Hydro-Québec

Ses confrères et lui se motivent en se rappelant l'importance de leur travail, puisque l'électricité est un besoin essentiel de nos jours.

M. Beaulieu souligne que malgré la pression de rétablir le courant le plus rapidement possible, la sécurité reste primordiale.

Il invite aussi les citoyens à la prudence et à appeler le 911 lorsqu'ils découvrent un fil électrique au sol. Il rappelle qu'il est difficile de savoir si une ligne est encore sous tension et qu'il faut donc éviter de s'en approcher.

En temps normal, M. Beaulieu et ses monteurs de lignes s'affairent à la construction et à la maintenance du réseau d'Hydro-Québec.

Ils prêtent aussi main-forte à leurs confrères d'autres régions en Amérique du Nord au besoin... en attendant la prochaine panne plus près de chez eux.