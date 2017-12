Les pompiers de Val-des-Monts lancent une collecte de fonds pour un enfant brûlé

La mère d'un adolescent de Val-des-Monts gravement brûlé estime qu'elle n'est pas adéquatement soutenue par le système de santé. La situation est telle que l'association des pompiers et pompières de la municipalité vient de lancer une collecte de fonds pour leur venir en aide.

À la fin du mois d'avril, Francis Langevin, âgé de 12 ans, et un groupe d'amis tentaient une expérience avec de l'alcool à friction et des torches lorsque la bouteille d'alcool a implosé.

Après une hospitalisation de sept mois à Montréal, l'adolescent est de retour dans sa région, où il doit continuer à avoir des soins pour poursuivre sa guérison. Francis a besoin de massage thérapeutique de deux à trois fois par jour en plus de plusieurs médicaments.

Sa mère, Céline Tessier, raconte avoir reçu l'aide du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Mais cette aide était temporaire.

« Ils m'ont fourni de l'aide pour pouvoir procurer du massage thérapeutique à mon fils, ce qui est nécessaire dans le protocole de guérison des grands brulés. Après ça, il fallait que je trouve des gens pour remplacer les auxiliaires qu'ils me prêtaient », a-t-elle expliqué.

Mme Tessier a indiqué que la somme d'argent fournie par le CISSS pour remplacer cette aide, de 12 $ de l'heure, ne suffirait plus pour payer des professionnels, qui peuvent percevoir jusqu'à 60 $ de l'heure.

La situation l'a découragée et elle a lancé un appel à l'aide.

« Depuis que je suis revenu ici, [je vois] que ça a beau être le même système [pour tous], quand on est considéré « région », on n'a pas l'aide qu'on a quand on est dans les gros centres urbains. J'étais beaucoup laissé à moi-même avec le stress que j'avais à vivre », a-t-elle dit.

La mère explique que si les soins étaient interrompus, l'état de santé de son fils pourrait se dégrader et sa peau pourrait gonfler à nouveau.

Un cri du coeur entendu

L'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts a entendu ce cri de coeur en lançant la campagne de financement.

« La levée de fond s'adresse à tout le monde qui voudrait donner pour les traitements du jeune garçon et aussi pour sa famille. Il y a beaucoup de coûts encourus. Entre autres, je pense à sa mère qui ne travaille pas depuis ces événements », a expliqué le pompier François Pelletier, qui fait partie du groupe ayant secouru Francis.

M. Pelletier indique que l'argent sera récolté par des membres de l'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts ou via la page de financement participatif mise en ligne par la famille. Plus d'information est disponible sur la page Facebook de l'Association.

« Francis, c'est tout un guerrier ce petit gars-là. Il a arrêté de respirer trois fois à la suite de ses brûlures au début de son hospitalisation. Il est passé à travers plusieurs épreuves. Je pense que c'est juste normal qu'on essaye de faire quelque chose pour lui », a-t-il conclu.

Avec les informations de Godefroy Macaire Chabi