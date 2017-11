Les professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa ont un nouveau contrat de travail

Les professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa ont ratifié la semaine dernière une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective.

Les professeurs ont voté à 88 % pour l'entente de principe.

Selon l'Association des professeur.e.s à temps partiel de l'Université d'Ottawa (APTPUO), qui compte 2300 membres, le vote, qui devait avoir lieu cette semaine, a été devancé d'une semaine « pour des raisons logistiques et techniques » et s'est tenu la semaine dernière pendant quatre jours.

L'entente de principe est survenue le 30 octobre, à la dernière minute, après quatre jours de discussions intensives, et alors que le syndicat menaçait de déclencher une grève à minuit cette journée-là.

Les enjeux dans cette négociation étaient, entre autres, la sécurité d'emploi, la gouvernance, la représentation au Sénat de l'établissement universitaire et les salaires.

Le syndicat réclamait une augmentation de 6 % pendant la durée d'un contrat d'un an. Il a obtenu, 3,6 % sur deux ans, en plus d'un paiement forfaitaire annuel de 200 $ pendant la durée du contrat.

Des gains ont également été réalisés sur les nominations à long terme.

Et l'APTPUO obtient aussi un engagement de l'Université et des conseils de facultés que ces instances feront « les représentations nécessaires pour favoriser la représentation des professeur.e.s. à temps partiel au Sénat et aux conseils facultaires ».

La nouvelle convention collective couvrira la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.

Les nouvelles dispositions du contrat de travail sont donc en vigueur et l'APTPUO indique que les ajustements de salaires, ainsi que toutes les sommes dues rétroactivement, seront payés dans les 120 prochains jours.