Les réactions se multiplient dans la région après l'attaque de Toronto

Les motifs qui ont poussé Alek Minassian, le conducteur de la fourgonnette qui a fauché des piétons dans le nord de Toronto, ne sont pas encore connus, mais l'onde de choc qu'a causée cette tragédie a des échos dans la capitale nationale.

« C'est une tragédie. Nous sommes de tout coeur avec les familles », mentionne le chef du Service de police d'Ottawa (SPO), Charles Bordeleau.

Même son de cloche du maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, qui a qualifié cet incident « d'horrible », ajoutant qu'il était certain que les premières pensées des citoyens sont allées aux familles des victimes et aux gens qui vivent ce drame.

C'est vraiment choquant pour nous tous et c'est dur à voir. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le maire a tenu également à rassurer la population, précisant que tous les corps policiers se concertaient lorsque de tels événements survenaient afin de peaufiner les mesures d'urgence.

« On est en contact avec les services policiers et s'il y a des ajustements à faire à nos pratiques on va le faire », a précisé Maxime Pedneaud-Jobin.

À Ottawa, le chef Bordeleau a affirmé qu'il n'est pas nécessaire d'élever le niveau de vigilance dans la région dans la foulée de l'attaque survenue dans la Ville Reine. « Il n’y a pas d’information, pour Ottawa, qui va changer le niveau de sécurité vis-à-vis notre communauté à ce moment-ci ».

Des attaques avec des véhicules pour semer la terreur ont été vues à travers le monde. C'est un phénomène difficile à contrer, selon le chef du SPO.

« Dans des événements planifiés, il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour protéger la communauté, mais le défi [dans une attaque] comme aujourd’hui, c’est assez difficile de prévenir un individu qui veut faire du dommage avec cette méthode », explique M. Bordeleau, qui assure travailler de concert avec ses collègues torontois pour obtenir toutes les informations pertinentes sur des menaces potentielles.

Le bilan s'est 'établi à 10 morts et 15 blessés. Le suspect, Alek Minassian, fait face à 10 accusations de meurtre.

Autres réactions locales

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, s'est aussi voulu rassurant à la suite des tragiques événements de Toronto. Le magistrat a écrit sur Twitter que ses pensées allaient aux personnes touchées par l'incident tragique qui a eu lieu à Toronto lundi après-midi.

Je souhaite offrir mes sincères condoléances aux familles des victimes et mes pensées aux blessés. Jim Watson, maire d'Ottawa

Les drapeaux de l'hôtel de ville d'Ottawa, de la Maison du Citoyen à Gatineau et du Parlement canadien ont été mis en berne pour souligner les événements.

Marie-France Lalonde, députée provinciale d'Ottawa-Orléans et ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, a également offert ses pensées aux victimes.

« Je remercie les premiers répondants qui font un travail important sur le terrain et les équipes médicales des services d'urgence », a-t-elle écrit, en assurant que son ministère surveillait avec attention la situation.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a aussi utilisé les réseaux sociaux pour offrir ses pensées et ses prières à ceux touchés par les événements de Toronto. Dans un message publié sur Twitter, le SPVG a indiqué avoir une pensée particulière pour les témoins et les policiers qui n'oublieront jamais l'événement tragique.