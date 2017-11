Les Roughriders en finale de l'Est, les Eskimos atteignent celle de l'Ouest

Les Roughriders de la Saskatchewan ont battu le Rouge et Noir 31-20 en demi-finale de l'Est, dimanche à Ottawa.

Kevin Glenn a lancé une passe de touché et a aussi atteint lui-même la zone des buts une fois.

Glenn a complété 18 de ses 28 passes pour 252 verges de gains. Marcus Thigpen a accumulé 169 verges de gains au sol en 15 courses, dont une de 75 verges pour un majeur.

À son premier départ en carrière en éliminatoires, Trevor Harris a récolté plus de 400 verges et deux passes de touché contre deux interceptions pour le Rouge et Noir.

Les Roughriders (10-8) avaient terminé en 4e position dans la section Ouest. Ils ont obtenu une place en demi-finale de l'Est puisqu'ils ont amassé plus de points que la troisième équipe de la section Est - les Tigers-Cats de Hamilton (6-10).

Le Rouge et Noir (8-9-1) et les Riders ont inscrit trois majeurs sur les trois premières possessions de la rencontre. Ils ont battu des records de la LCF pour les deux touchés les plus rapides (4 min 7 s) et les trois touchés les plus rapides (5:54).

Un placement de 22 verges de Brett Maher à 2:56 du troisième quart a permis au Rouge et Noir de réduire l'écart à 21-11.

Thigpen a toutefois confirmé le résultat sur la possession suivante, offrant une avance de 28-11 aux Roughriders et jetant une douche froide sur la salle comble de 24 107 spectateurs à la Place TD.

Vernon Adams fils et Bakari Grant ont inscrit les autres touchés des Roughriders. Tyler Crapigna a inscrit les convertis et un placement.

Diontae Spencer et Juron Criner ont marqué les majeurs du Rouge et Noir. Criner a aussi inscrit un converti de deux points, tandis que Maher a réussi un placement.

La Coupe Grey aura ainsi un nouveau champion. Ottawa, qui va héberger le match de championnat, avait battu les Stampeders de Calgary l’année dernière à Toronto.

Les Riders seront opposés aux Argonauts de Toronto en finale de l’Est.

Les Eskimos retrouveront les Stampeders

Dans la demi-finale de l’Ouest, les Blue Bombers de Winnipeg ont perdu à domicile 39-32 face aux Eskimos d’Edmonton.

Adarius Bowman a capté deux passes de touché et C.J. Gable a ajouté deux majeurs au sol dans la victoire. Brandon Zylstra a aussi inscrit un majeur pour les Eskimos.

Le quart d'Edmonton Mike Reilly a complété 23 de ses 33 passes pour 334 verges de gains, trois touchés et aucune interception.

Il s'agissait pour les Eskimos d'un sixième gain de suite. Ils se rendront maintenant à Calgary pour y affronter les Stampeders (13-4-1) dimanche prochain en finale de l'Ouest.

Du côté des Blue Bombers, Matt Nichols n'a pas paru être ralenti par une blessure à un mollet, lui qui a été 35-en-48 pour 371 verges de gains, trois touchés et aucune interception.

Les deux équipes ont compilé des dossiers de 12-6 en saison régulière, mais les Bombers avaient gagné les deux derniers duels.

Les Eskimos menaient 39-16 avec 11:40 à faire au quatrième quart quand les Bombers y sont allés d'un dernier effort. Weston Dressler a capté une passe de touché de 20 verges avec 8:02 à faire, puis Matt Coates a inscrit un converti de deux points.

Alors que les dernières secondes s'écoulaient au cadran, Dressler a capté une autre passe de touché, sur 13 verges, et il a aussi capté la passe de Nichols sur le converti de deux points.