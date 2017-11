Les Sénateurs balayent l'Avalanche en Suède

Mike Hoffman a marqué deux buts, et les Sénateurs d'Ottawa ont battu l'Avalanche du Colorado pour la deuxième journée de suite, samedi soir, à Stockholm, en Suède.

Les Sénateurs l'ont emporté 4-3. La veille, la troupe de Guy Boucher avait également gagné 4-3, mais avait eu besoin de la prolongation pour vaincre leurs rivaux.

Mis à part le doublé d'Hoffman, Johnny Oduya et Mark Stone ont touché la cible pour les Sénateurs. Oduya est d'ailleurs natif de Stockholm. Son compatriote suédois et capitaine, Erik Karlsson, a quant à lui amassé deux aides, ce qui lui fait 17 points en 11 rencontres cette saison.

Blake Comeau, Alexander Kerfoot et Sven Andrighetto ont répliqué pour le Colorado. Andrighetto, un ancien du Canadien de Montréal, a en plus récolté une mention d'assistance.

Mike Condon et Craig Anderson se sont relayés devant la cage des Sénateurs. Boucher a préféré faire un changement de gardien à mi-chemin en deuxième période après que Condon ait accordé 3 buts sur 10 lancers. En relève, Anderson a été parfait sur 8 lancers.

Acquis de l'Avalanche la fin de semaine dernière, Matt Duchene, désormais avec les Sénateurs, n'a pas obtenu de point contre son ancienne équipe en Suède.

Il s'agissait de la cinquième fois que la LNH disputait des duels de saison en Europe, mais une première fois depuis 2011.

Rick Nash mène les Rangers à la victoire

Les Rangers de New York ont marqué deux buts en avantage numérique en deuxième période et ils ont battu les Oilers d'Edmonton 4-2, samedi, pour remporter un sixième match de suite.

Rick Nash a touché la cible à deux reprises, Pavel Buchnevich et Michael Grabner, dans un filet désert, ont ajouté un but pour les Rangers. Mats Zuccarello a obtenu deux aides, Kevin Shattenkirk a amassé un point dans une septième rencontre de suite.

Henrik Lundqvist a repoussé 26 rondelles pour les Rangers.

Récemment rappelé de la Ligue américaine de hockey, Jesse Puljujarvi a enfilé l'aiguille. Connor McDavid a aussi fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont perdu contre les Rangers pour une quatrième fois de suite.

Cam Talbot a réalisé 30 arrêts devant le filet des Oilers.

Après avoir amorcé la saison avec une fiche de 3-7-2, les Rangers se sont propulsés dans le portrait des séries dans l'Association Est grâce à leur total de 20 points.

Un quatrième gain d'affilée pour les Leafs

Mitchell Marner et James van Riemsdyk ont tous les deux récolté un but et une aide, Curtis McElhinney a bloqué 38 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Bruins de Boston 4-1, samedi soir, au TD Garden.

Les Maple Leafs ont ainsi balayé la série de deux duels aller-retour entre les deux équipes.

Morgan Rielly et Patrick Marleau ont été les autres buteurs pour la formation torontoise, qui a signé un quatrième gain de suite.

Frank Vatrano a marqué le seul but des Bruins et Tuukka Rask a réalisé 21 arrêts. Les Bruins ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs (1-3-1).

La troupe de Bruce Cassidy a bénéficié d'un avantage numérique de deux hommes de 67 secondes au début du troisième engagement, mais a été limitée à deux tirs au but seulement.