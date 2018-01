Les Sénateurs laissent filer une avance face aux Leafs à Ottawa

Connor Carrick a inscrit le but gagnant en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont effacé un retard de deux buts pour vaincre les Sénateurs d'Ottawa 4-3, samedi soir, dans la capitale canadienne.

Grâce à un tir des poignets de la pointe, Carrick a réussi à hisser la rondelle par-dessus l'épaule de Craig Anderson pour couronner la remontée des siens, à 8:58 de la troisième période. Le gardien des Sénateurs n'a pas semblé avoir la vue obstruée sur la séquence.

Les Maple Leafs ont ainsi mis un terme à leur série de quatre revers (26-17-5).

Auston Matthews et Mitch Marner ont contribué à la remontée de la formation torontoise en troisième période.

Zach Hyman avait d'abord donné les devants aux Leafs en première période, alors que Jake Gardiner a obtenu trois mentions d'assistance. Frederik Andersen a pour sa part repoussé 15 tirs.

Erik Karlsson, Mike Hoffman et Tom Pyatt ont enfilé les trois buts des Sénateurs (15-20-9) en deuxième période. Anderson a réalisé 29 arrêts.

Les Jets défont les Flames en tirs de barrage

Bryan Little et Blake Wheeler ont trouvé le fond du filet en tirs de barrage et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Flames de Calgary 2-1, en Alberta, pour mettre fin à la séquence de sept victoires de leurs adversaires.

Little a touché la cible lors de la première vague de tireurs grâce à un bon tir des poignets. Après que Connor Hellebuyck eut bloqué les tentatives de Mark Jankowski et de Sean Monahan, Wheeler a effectué une belle feinte pour tromper la vigilance de Mike Smith et confirmer la victoire des Jets.

Mathieu Perreault a fait bouger les cordages en temps réglementaire pour les Jets, qui ont porté leur fiche à 7-2-1 lors de leurs 10 dernières rencontres. Ils retourneront à domicile pour y affronter les Canucks de Vancouver, dimanche soir.

TJ Brodie a été l'unique marqueur des Flames pendant cet affrontement.

Hellebuyck a conclu la rencontre avec 30 arrêts devant le filet des Jets, tandis que Smith a stoppé 33 lancers devant la cage des Flames.

Les deux équipes revenaient de leur semaine de congé et le manque d'action a paru tout au long de la rencontre. Les Flames n'avaient pas joué depuis dimanche alors que les Jets étaient en congé depuis samedi.