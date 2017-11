Les Sénateurs résistent aux Flyers

Jean-Gabriel Pageau a inscrit un but et deux passes et Erick Karlsson a récolté deux aides pour mener les Sénateurs vers un gain de 5-4 sur les Flyers de Philadelphie, jeudi soir, à Ottawa.

Les Flyers semblaient avoir réduit l'écart à 4-3 à mi-chemin de la troisième période, mais une contestation a permis de changer la décision parce qu'il y avait eu obstruction sur le gardien.

Moins d'une minute plus tard, Tom Pyatt a marqué à 10:33 pour donner une avance de 5-2 aux Sénateurs, avant qu'Ivan Provorov et Sean Couturier n'inscrivent les deux derniers buts des Flyers.

Dion Phaneuf, Mark Borowiecki et Mark Stone ont également contribué à l'attaque des Sénateurs (5-1-4). Craig Anderson a réalisé 36 arrêts.

Jakub Voracek et Travis Konecny ont été les autres buteurs des Flyers (5-5-0), tandis que Michal Neuvirth a repoussé 22 tirs.

Après avoir permis aux Sénateurs de prendre les commandes 3-0 au premier engagement, les Flyers ont marqué à deux reprises dans un intervalle de 53 secondes en deuxième période. Stone a toutefois répliqué à 17:37 de ce deuxième vingt pour redonner une avance confortable de deux buts aux Sénateurs.