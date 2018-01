Les Sénateurs s'écroulent devant les Blackhawks

Nick Schmaltz et Jonathan Toews ont signé des doublés dans une victoire de 8-2 des Blackhawks de Chicago sur les Sénateurs, mardi, à Ottawa.

Patrick Kane a inscrit un but et quatre passes pour les Hawks (21-15-6), qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Il a fait mouche en avantage numérique à mi-chemin au troisième vingt. Kane domine les Hawks avec 18 buts

Richard Panik, Patrick Sharp et Jan Rutta ont été les autres buteurs de Chicago. Anton Forsberg a réalisé 25 arrêts et n'a été battu que par Mark Stone et Derick Brassard.

Craig Anderson a donné 4 buts en 26 tirs, puis Mike Condon a cédé 4 fois en 17 tirs. Les Sénateurs (14-18-9) avaient remporté leurs deux derniers matchs. Ils ne comptent toutefois que 3 gains à leurs 10 dernières rencontres.

Les huit buts accordés sont la pire performance en défense depuis la correction de 8-3 subie face au Tricolore le 30 octobre.

Anderson a donné trois buts sur quatre tirs dans un intervalle de 4:39 en deuxième période. Stone et Brassard ont réduit l'écart à deux buts par la suite. Mais avant la fin de l'engagement, Schmaltz et Rutta ont marqué avec l'avantage d'un homme.

Les Sénateurs vont jouer à Toronto mercredi, après quoi ils auront congé pendant une semaine.