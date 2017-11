Les Sénateurs sauvent un point au New Jersey

Mark Stone et Chris DiDomenico ont marqué avec 1:15 et 37 secondes à écouler en temps réglementaire pour permettre aux Sénateurs d'Ottawa de créer l'égalité contre les Devils, vendredi à Newark, mais le but de Jesper Bratt en tirs de barrage a donné un gain de 5-4 aux Devils.

Le but de Bratt est survenu au quatrième tour de la séance des duels.

Keith Kinkaid a ensuite concrétisé la victoire en résistant à Mike Hoffman.

Tom Pyatt a converti sa chance au deuxième tour mais au troisième tour, Drew Stafford a prolongé le suspense en déjouant Mike Condon.

Jimmy Hayes, Adam Henrique, Brian Gibbons et Damon Severson ont été les autres buteurs des Devils (7-2-0).

Johnny Oduya et Mike Hoffman ont aussi participé à la production des Sénateurs (5-1-5).