Les Sénateurs surprennent le Lightning à Tampa

Mike Hoffman a marqué deux buts et les Sénateurs ont triomphé 7-4 contre le Lightning mardi, à Tampa Bay.

La séquence sans défaite de la formation floridienne s’arrête à dix.

Tom Pyatt, Erik Karlsson, Ryan Dzingel et Marian Gaborik ont chacun récolté un but et une passe dans la victoire. Magnus Paajarvi a aussi enfilé l’aiguille, tandis que Mike Condon a repoussé 42 des 46 tirs dirigés vers lui.

Le Lightning, qui trône au sommet de l'Association de l'Est avec 100 points, n’avait pas perdu depuis le 17 février.

J.T. Miller a obtenu un tour du chapeau dans la cause perdante. Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont terminé la rencontre avec trois mentions d’aide chacun.