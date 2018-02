Lien rapide vers l'ouest de Gatineau : peut-être dans dix ans

Train léger ou service rapide par bus (SRB)? Il n'y a pas d'option qui sort clairement gagnante de l'étude, publiée vendredi, portant sur l'amélioration du transport en commun dans l'ouest de Gatineau, effectuée pour la Société de transport de l'Outaouais (STO). La présidente de la STO recommande une nouvelle analyse et confirme que la mise en place d'un nouveau service n'aura pas lieu avant « sept ou dix ans ».

Un réseau de SRB est préférable à un service de tramway ou de train léger, à court et moyen termes, car il comporterait les meilleurs avantages et les moindres coûts.

Mais l'étude souligne qu'un service de SRB risque de ne pas répondre aux besoins à long terme, en raison des prévisions de croissance démographique. Plus de population veut dire plus d'usagers, donc plus d'autobus et des dangers de congestion et de saturation sur les axes routiers et les ponts reliant Gatineau à Ottawa.

L'étude conclut donc que l'option du train léger doit continuer d'être envisagée, dans une optique d'intégration des services de transport en commun de Gatineau et d'Ottawa. Une autre analyse est nécessaire pour préciser les besoins de transport en commun dans les 30 prochaines années et la meilleure façon d'y répondre.

La présidente de la STO, Myriam Nadeau, affirme qu'un nouvel examen est nécessaire, parce que l'étude actuelle, effectuée en fonction des critères du ministère des Transports (MTMDET), ne « tient pas compte des particularités régionales, de notre réalité frontalière, dans le calcul des coûts et des avantages ».

L'étude actuelle ne tient pas compte des 40 % de Gatinois qui vont travailler à Ottawa chaque jour. Myriam Nadeau, présidente de la STO

Pas de lien rapide avant plusieurs années

La STO prévoit que la nouvelle étude sera réalisée d'ici mars 2019. La conception finale du nouveau service n'est pas prévue avant 2020.

Mme Nadeau ne croit pas que cet échéancier va miner les chances de la Ville de Gatineau de se qualifier pour du financement fédéral pour le projet.

Le député fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, a accueilli favorablement la tenue d'une deuxième étude qui va combler les lacunes de la première, puisque, selon lui, « plusieurs facteurs n’ont pas été pleinement considérés. »

Par voie de communiqué, le député Fergus note que « la ville d’Ottawa, lorsqu’elle a produit son étude de faisabilité pour l’O-train, a pris en compte le taux d’achalandage de la grande région d’OttawaGatineau ». M. Fergus soutient que Gatineau doit faire de même et rappelle que le gouvernement fédéral est prêt à investir « dans des projets novateurs de transports en commun ».

Deux liens rapides et non un seul

L'étude conclut que l'ouest de la Ville a besoin de deux corridors de service rapide de transport en commun et non d'un seul.

Le premier est au nord, au boulevard des Allumettières, le deuxième est au sud, le long du boulevard Alexandre-Taché et du chemin d'Aylmer.

L'étude indique que des autobus, des tramways ou des trains légers peuvent circuler sur ces axes mais que, évidemment, les coûts diffèrent selon le mode choisi. Un réseau hybride, avec train léger et SRB, fait également partie de l'analyse.

Une estimation très préliminaire montre que l'infrastructure d'un service complètement par bus rapides pourrait coûter près de 500 millions de dollars (sans les autobus), alors que les coûts d'une infrastructure hybride train léger / SRB pourraient atteindre entre 700 et 900 millions de dollars, selon l'axe routier choisi pour le train léger.

On promet des améliorations au service d'autobus vers l'ouest dès cette année afin de corriger des problèmes urgents, comme la congestion aux abords du pont Champlain et aux Terrasses Chaudière.

Avec les informations de Nathalie Tremblay