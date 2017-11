Manifestation pour dénoncer la pénurie de lits dans les hôpitaux en Ontario

Une importante manifestation se déroule ce vendredi midi à l'Hôpital Montfort d'Ottawa pour exiger une augmentation des soins hospitaliers, dénoncer la pénurie de lits et la surpopulation de patients dans les hôpitaux de l'Ontario.

Pour le président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario (CSHO), Michael Hurley, il s'agit d'un problème chronique « qui ne sera pas atténué par le petit nombre de lits temporaires annoncé par la province cette semaine. »

« Les hôpitaux sous-financés, les patients malades qui n'ont nulle part où aller et les pressions de la population vieillissante et croissante exigent des ressources permanentes », a-t-il expliqué.

Selon le syndicat, la province a éliminé environ 18 000 lits depuis deux décennies, lui conférant le taux de lits d'hôpitaux par habitant le plus faible parmi les pays développés.

Et bien que le ministre de la Santé de l'Ontario ait annoncé une augmentation du financement couvrant 1200 lits pour une période de quatre mois, le syndicat estime qu'il ne s'agit que d'une « solution temporaire pour la saison de la grippe. Les patients et leurs familles ont besoin de bien plus que cela. »

Au total, 25 autobus d'employés hospitaliers sont attendus pour la manifestation sur le chemin Montréal.

