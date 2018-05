Mariage royal : le voeu d'une jeune princesse exaucé à Ottawa

Le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle a fait écho jusqu'à Ottawa samedi matin, et grâce aux dons amassés dans le cadre d'un déjeuner-bénéfice qui avait lieu au Château Laurier, la jeune Nour, 4 ans, et sa famille pourront aller voir les princesses... au parc d'attractions Disney.

Une centaine de personnes étaient réunies au Château Laurier pour prendre le thé en regardant la retransmission du mariage en direct sur plusieurs téléviseurs dans la salle de réception de l'hôtel.

La petite Nour est atteinte d'un cancer. Elle a été nommée « princesse pour la journée » et est descendue à la salle de réception après la cérémonie pour couper un gâteau de noces.

Ce déjeuner, organisé par la fondation Fais-Un-Voeu, a permis d'amasser plus de 10 000 dollars.

L'une des personnes présentes à ce déjeuner-bénéfice, Ashley Thorvaldson, s'est dite « très heureuse d'être là. La mariée était magnifique, et c'est pour une bonne cause ».

Pour Barbara Grinfeld, cette journée est particulière. Le voeu de son fils malade a été réalisé en 2010 par la fondation Fais-Un-Voeu. Elle tenait à redonner à cet organisme qui, selon elle, accomplit des choses « extraordinaires ».

La présidente-directrice générale de la fondation, Tanya Desjardins, s'est dite ravie de pouvoir exaucer un autre rêve.

On a notre propre petite princesse locale... Tany Desjardins, présidente-directrice-générale de la fondation Fais-Un-Voeu pour l'est ontarien

Pour la directrice des communications de l'hôtel Fairmont Château Laurier, Deneen Perrin, c'était une occasion de redonner à la communauté.

« La famille royale donne beaucoup aux oeuvres de charité, alors c'était important pour nous de profiter de l'occasion pour donner à notre tour », explique-t-elle.

Tanya Desjardins affirme que la fondation Fais-Un-Voeu a réalisé les rêves de plus de 700 enfants depuis sa mise en place dans l'Est ontarien en 1999.