Marissa Shephard coupable de meurtre prémédité

Marissa Shephard a été déclarée coupable du meurtre prémédité de Baylee Wylie, mardi après-midi. Le jury a rendu sa décision à Moncton après seulement quelques heures délibérations.

La jeune femme de 22 ans était accusée du meurtre prémédité de Baylee Wylie, 18 ans, survenue en décembre 2015. La victime avait été poignardée à de multiples reprises dans un logement de la rue Sumac, à Moncton.

Lundi, le juge Zoël Dionne avait donné des instructions au jury pendant de longues heures. Il leur a indiqué qu'ils pouvaient la déclarer coupable s'ils croyaient qu'elle avait donné le coup fatal, mais également s'ils croyaient qu'elle avait assisté et encouragé le meurtre.

Marissa Shephard a livré un témoignage sur son amitié avec Baylee Wylie. Elle a expliqué qu'il était un ami de longue date et qu'ils étaient impliqués ensemble dans des activités de prostitution.

Le soir de son meurtre, a-t-elle confirmé, Devin Morningstar et Tyler Noel étaient présents avec elle et Baylee Wylie dans son appartement et ils avaient tous consommé beaucoup de drogues.

Elle a attribué la responsabilité du meurtre principalement à Devin Morningstar, qui a été reconnu coupable de meurtre prémédité en novembre 2016, et à Tyler Noel, qui s'est reconnu coupable de meurtre au 2e degré en mai 2017.

Elle a aussi nié avoir participé à la torture et au meurtre de Baylee Wylie, une version qui contredit en plusieurs points la déposition que Devin Morningstar a faite à la police.

Avec des informations de Nicolas Pelletier.