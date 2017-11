Maude Marquis-Bissonnette est élue dans le district du Plateau à Gatineau

Patrick Doyon, candidat au poste de conseiller municipal dans le district du Plateau, à Gatineau, a officiellement retiré sa candidature samedi. La candidate d'Équipe Pedneaud-Jobin - Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, accède donc sans opposition au poste de conseillère municipale.

Ce retrait a lieu quelques jours après la publication d'une enquête de Radio-Canada faisant état d'allégations de comportements inappropriés de sa part dans différents milieux de travail.

« Vous comprendrez tous que ma famille et moi-même sommes sous le choc suite au reportage diffusé par Radio-Canada hier [jeudi, NDLR], reportage alléguant que j’ai commis, par le passé des gestes ou tenu des propos inappropriés », a écrit M. Doyon dans un communiqué publié samedi matin.

M. Doyon affirme ne pas avoir l'énergie et la motivation pour continuer dans le contexte actuel. Il se dit désolé s'il a blessé des personnes par ses actes.

À toute personne avec qui j’ai travaillé à l’époque et que j’aurais pu offenser par mes propos de quelque nature que ce soit, vous me voyez aujourd’hui sincèrement désolé et repentant. Patrick Doyon dans un communiqué

« Après discussion avec les membres de mon entourage et surtout avec ma famille, je n’ai plus l’énergie de continuer une campagne électorale où j’aurai à défendre mon intégrité et non mes idées pour les citoyens du Plateau. [...] Dans les circonstances, il m’apparaît sage de retirer ma candidature et de prendre un temps de réflexion pour la suite des choses », a-t-il conclu.

De malheureuses circonstances, selon Maude Marquis-Bissonnette

Maude Marquis-Bissonnette a réagi par communiqué à son élection.

« Je trouve malheureux que cela se fasse dans de telles circonstances », a-t-elle indiqué.

Malgré tout, la nouvelle élue se dit fière de la campagne qu'elle a menée.

« Nous avons cogné à chaque porte dans le district du Plateau. J’ai ainsi pu discuter avec plus de 5000 résidents et résidentes. J’ai pu saisir leurs préoccupations et je pense que mon programme les reflète bien », a-t-elle déclaré.

L'assermentation de Mme Marquis-Bissonnette aura lieu au même moment que les autres élus, le 14 novembre.