Mia Kelly : femme de musique

L'aisance de Mia Kelly derrière un instrument de musique et ses qualités remarquables d'interprète éblouissent. Mais ce qui est renversant chez l'adolescente gatinoise, c'est sa maturité. Pour la réalisatrice Sonia Bonspille Boileau, elle incarne une citoyenne engagée dont le nom sera connu de tous d'ici quelques années.

Un texte de Stéphanie Rhéaume

Je l’ai vue grandir [...] et s’épanouir en tant que jeune artiste, en tant que jeune femme. Je trouve qu’elle a un charisme et un talent que tout le monde devrait découvrir. [...] Ce n’est pas juste une artiste qu’il faut admirer. Il faut admirer la personne qu’elle est en train de devenir. Sonia Bonspille Boileau, cinéaste et scénariste

Nom : Mia Kelly

Âge : 15 ans

Occupation : Auteure-compositrice-interprète

Ses origines : Native de Gatineau, elle étudie à l’École secondaire de l’Île

Fait remarquable : Elle a fait ses premières armes en mettant à sa main des succès d’Amy Winehouse, The Lumineers et The Cranberries. Depuis un an, elle écrit ses propres compositions. Les amateurs de musique ont pu la voir en spectacle cet été au Bluesfest et au CityFolk.

Projet à venir : En avril, elle va incarner la rousse et espiègle Anne Shirley dans le théâtre musical Anne of Green Gables dans une production communautaire à Ottawa.

Mia Kelly est le choix de Sonia Bonspille Boileau

