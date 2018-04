Michael Woods 2e de la classique Liège-Bastogne-Liège

Le Canadien Michael Woods a terminé deuxième de la classique Liège-Bastogne-Liège, dimanche.

Le champion du Luxembourg Bob Jungels a remporté en solitaire l’épreuve, dont c’était la 104e édition.

Woods a battu au sprint le Français Romain Bardet.

Ce podium est particulièrement savoureux pour Woods. En 2016, c’est à cette classique qu’il avait participé à sa première compétition comme professionnel du World Tour. Il avait souffert d’une fracture à la main.

« Julian était le leader après ce qu'il a fait mercredi (victoire dans la Flèche wallonne), a déclaré Jungels. J'ai essayé d'anticiper, de partir à l'avant pour le mettre en bonne position et personne n'est revenu. »

« Je n'y ai pas cru jusqu'au moment où j'ai franchi la ligne, a ajouté le champion du Luxembourg. Cela fait longtemps que je cours après cette performance. »

À 25 ans, le Luxembourgeois s'est déjà signalé plusieurs fois, notamment dans le Giro dont il a porté le maillot rose et gagné une étape (6e en 2016, 8e en 2017).

Dans la 104e édition – ensoleillée - de la plus ancienne des classiques cyclistes, la course ne s'est dénouée que dans la côte de la Roche-aux-Faucons, à 20 kilomètres de l'arrivée, après la fin de l'échappée matinale.

Jungels s'est dégagé au sommet et s'est assuré une cinquantaine de secondes d'avance sur un groupe de poursuite dont faisait partie Woods.

Woods, la révélation tardive

Il n'en est qu'à sa troisième saison dans le peloton professionnel, mais a déjà dépassé la trentaine: le Canadien Michael Woods (EF Education First-Drapac) est la révélation tardive du Pro Tour cette saison.

« C'est la plus belle performance de ma carrière », a reconnu Woods (31 ans) dont le palmarès ne compte qu'un seul succès, une étape du Tour de l'Utah en 2015, un an avant qu'il rejoigne l'équipe de Jonathan Vaughters.

Le Gatinois a commencé le sport de haut niveau par l'athlétisme. Spécialiste de demi-fond, il a renoncé après des interventions chirurgicales provoquées par une fracture de fatigue au pied et a opté pour le vélo.

« Je suis devenu vraiment pro à 29 ans, a-t-il raconté. Pour moi, cette 2e place derrière Bob Jungels est une victoire. J'avais dans l'idée d'attaquer. Mais j'ai suivi Bardet quand il est parti et je l'ai devancé pour la deuxième place. »

Le profil des classiques ardennaises convient à ce coureur doté d'un gabarit passe-partout (1,75 m et 64 kg).

Il s'est fait remarquer par un accessit dès sa première participation à la Flèche wallonne (12e en 2016). L'an passé, il a confirmé dans Liège-Bastogne-Liège (9e) et a montré dans la Vuelta qu'il pouvait aussi viser haut dans les courses par étapes (7e).

« Cela me rend plus optimiste pour le prochain Giro », a-t-il glissé, à moins de deux semaines du départ du Tour d'Italie.

« Je n'irai pas pour le classement général, mais plutôt pour gagner une belle étape. »

Heureux de ce premier podium dans la Doyenne, Woods a expliqué aussi avoir connu un début de saison dur: « Je suis tombé malade à Abou Dhabi, je me sentais mal à chaque course, et même encore au début de la semaine des Ardennes. Aujourd'hui, c'est la première journée cette année dans laquelle je me sentais en forme. J'étais de nouveau un coureur. »