Moisson Outaouais  dépasse son objectif

La loterie sociale de Moisson Outaouais a permis à l'organisme d'aide aux démunis d'amasser 150 000 $ cette année, dépassant son objectif de 145 000 $.

Mercredi soir, l'organisme a annoncé les résultats lors d'une soirée organisée dans ses locaux.

Alors que les organismes communautaires de la région éprouvent des difficultés en matière de financement, Moisson Outaouais se dit heureux du succès de la campagne de financement qui lui permet de continuer sa mission. La majorité de son budget de fonctionnement provient des campagnes de financement.

« Les denrées qu'on récolte ne sont pas achetées, elles sont données, mais on doit quand même aller les chercher, les traiter et les redistribuer. Ça nécessite de l'essence, des camions, du personnel, de la réfrigération et ça, ça coûte des sous. L'argent récolté nous permet de poursuivre notre mission. Dans une journée, on peut redistribuer 2,2 tonnes de nourriture », a affirmé le directeur de projet - Communications et Collecte de fonds, Christian Lortie.

M. Lortie a indiqué que l'organisme a un budget d'achat de denrée d'environ 60 000 $ annuellement. Or, il réussit à recueillir près de 3 millions de dollars en dons alimentaires. L'organisme s'est donné comme mission d'éviter le gaspillage alimentaire.