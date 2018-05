Moisson Outaouais reçoit de nombreux dons de la population

Moisson Outaouais terminait, dimanche, la plus grosse collecte de son histoire. Face à la demande grandissante pour ses services, l'organisme veut s'assurer de ne pas faire face à une pénurie comme ce fut le cas l'été dernier.

Plus de 200 bénévoles étaient présents dans 19 épiceries de la région, cette fin de semaine, pour accueillir les clients avec des sacs en papier à remplir de denrées non périssables.

Cette collecte est trois fois plus grande que par le passé pour Moisson Outaouais. L'organisme veut prévenir une baisse trop rapide de ses réserves.

La présidente du conseil d'administration de Moisson Outaouais, Sylvie Turnbull, rappelle qu'il y a un problème récurrent de pénurie de denrées non périssables durant la saison estivale.

On s'est dit : "Au lieu de faire plusieurs petites collectes, pourquoi on n'en fait pas une grosse avant l'été pour pouvoir subvenir à nos besoins au cours de tout l'été et même l'automne?" Sylvie Turnbull, présidente du conseil d'administration de Moisson Outaouais

« L'été passé, on s'est retrouvé avec un entrepôt presque vide, en raison surtout [de l'aide aux] sinistrés suite aux inondations, mais quand même, on ne voulait pas être dans la même situation cette année », explique-t-elle.

Les besoins sont toujours aussi grands

« On aide environ 8000 personnes par mois, qui vivent dans l'insécurité alimentaire. [...] On a évidemment des gens sur l'aide sociale, mais on réalise qu'on a aussi de plus en plus de gens qui travaillent, mais qui doivent faire appel à la banque alimentaire de deux à trois fois par année », précise Mme Turnbull.

C'est des personnes de différentes tranches économiques, si vous voulez. Sylvie Turnbull, présidente du conseil d'administration de Moisson Outaouais

Les gens ont été généreux ce week-end. Samedi seulement, 9000 kg de nourriture ont été récoltés, en plus des dons en argent.

Isabelle N. Miron, conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc, à Gatineau, souhaite transmettre la passion du bénévolat à ses enfants.

« Je pense que c'est important de montrer à nos enfants qu'il y a des besoins, il y a des gens moins chanceux qu'eux dans la vie », dit-elle.

On saura lundi si Moisson Outaouais aura atteint son objectif de 20 000 kg de nourriture, soit une valeur de 100 000 $. Si les résultats sont concluants, l'organisme pourrait répéter l'expérience d'une méga collecte dès l'automne.

Avec les informations de Roxane Léouzon