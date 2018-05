Mort de Thomas Ratté : le conducteur de la camionnette accusé

Le conducteur de la camionnette qui avait heurté le jeune Thomas Ratté en mars dans l'arrondissement de Charlesbourg est accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.

Keven St-Hilaire, le conducteur âgé de 29 ans, a brièvement comparu mardi au palais de justice de Québec avant d’être remis en liberté sous conditions. Plus tôt, il s’était lui-même rendu aux autorités après avoir été informé qu’il allait être accusé.

Selon l’acte de dénonciation, Keven St-Hilaire aurait conduit alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

Le conducteur de la camionnette, qui était resté sur les lieux après l'accident, avait échoué l’alcootest.

Trouver un sens au drame

Thomas Ratté est mort durant la première Semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies.

Sa famille souhaite que le 24 mars, date du décès de l'adolescent, devienne la Journée Thomas Ratté, journée nationale de la sobriété. Une rencontre avec le député de Charlesbourg, François Blais, aura lieu sur ce sujet à la mi-mai.

On ne peut pas le ramener, mais on peut sensibiliser les gens. Éric Dion, parrain de Thomas Ratté

« Le but, c’est de ne pas banaliser la conduite avec les facultés affaiblies, banaliser le fait qu’on est capable, que l’on n’est pas loin et qu’il n’y aura pas de conséquences, a lancé le père de Thomas Ratté, au bord des larmes. Il faut qu’on soit conscient collectivement que ça a des impacts. Moi, je ne reverrai plus mon fils ».

Conditions

L’accusé, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, est entrepreneur en construction. Il n'aura pas le droit de conduire durant le processus judiciaire ni de consommer d'alcool.

Rappelons que Thomas Ratté, 17 ans, a été happé par une camionnette le 23 mars dernier sur l’avenue Bourg-Royal dans le secteur de Charlesbourg alors qu’il se déplaçait en planche à roulettes en compagnie de sa copine et d’un ami.

Sa cause reviendra devant le tribunal le 20 juin pour une audience de gestion.

D'après les informations de Yannick Bergeron