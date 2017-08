MosaïCanada 150 atteint son objectif de visites

À moins de deux mois de la fin de l'exposition, MosaïCanada 150 a atteint vendredi son objectif de 800 000 visites sur son site, à Gatineau.

Radio-Canada a appris que l'exposition horticole a dépassé l'objectif des organisateurs et s'approcherait lentement du million de visites depuis son ouverture, le 30 juin dernier.

Il s'agit d'un succès pour cet événement phare des célébrations entourant le 150e anniversaire de la Confédération à Gatineau.

MosaïCanada présente plus d'une trentaine de sculptures végétales géantes au parc Jacques-Cartier réalisées à partir d'œuvres d'art vivantes.

Lors de l'ouverture officielle, la ministre québécoise du Tourisme, Julie Boulet, avait déclaré qu'avec environ 800 000 visiteurs, des retombées économiques de 18,7 millions de dollars pourraient être générées. Le gouvernement du Québec a investi 2 millions de dollars dans cet événement.

Dans les dernières semaines, Radio-Canada a appris que des démarches étaient en cours pour tenter de prolonger l'aventure MosaïCanada d'une année.

Le retour de MosaïCanada n'est toutefois pas garanti puisque l'exposition a bénéficié de subventions dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération qui ne seront plus disponibles en 2018.

Aussi, le Bal de Neige aura lieu encore une fois au parc Jacques-Cartier cet hiver et il n'est pas certain que les sculptures horticoles de MosaïCanada et les pentes glacées du Domaine des flocons puissent cohabiter.