Après plus de quatre mois à occuper le parc Jacques-Cartier à Gatineau, les sculptures horticoles de MosaïCanada ont de très bonnes chances d'être de retour en 2018, selon les organisateurs de l'exposition et leurs partenaires.

Alors que l'on s'attendait à ce que 800 000 visiteurs se déplacent pour contempler les oeuvres horticoles, c'est finalement 1,3 million de personnes qui ont franchi les tourniquets de MosaïCanada depuis son ouverture le 30 juin dernier.

À la lumière de ce succès, la pression est forte pour que MosaïCanada se renouvelle en 2018.

« Si je me fie sur la volonté de tout le monde, je vous dirais qu'on est peut-être à 8,5 [chances sur 10 que l'événement revienne en 2018], mais il y a toujours un 1,5 qui peut faire en sorte que ça avorte », a souligné la directrice générale des Mosaïcultures internationales de Montréal, Lise Cormier.

L'optimisme et la volonté de Mme Cormier sont d'ailleurs partagés par certains partenaires de l'événement.

« On a écrit notre appui pour offrir le parc l'année prochaine, si c'est possible de trouver le financement et d'autres mécaniques pour le faire », a indiqué le premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale (CCN), Mark Kristmanson.

« On ne peut pas être plus mobilisés », a relaté pour sa part le maire sortant de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, en mentionnant qu'il était en contact avec les autres ordres de gouvernement pour que l'événement revienne en 2018.

Des obstacles à surmonter

Malgré l'enthousiasme collectif qui entoure un potentiel retour des oeuvres florales au parc Jacques-Cartier, certaines questions restent à régler avant de pouvoir garantir une seconde mouture des Mosaïcultures.

Un premier enjeu à mettre au clair est la cohabitation avec d'autres événements qui se tiennent normalement sur le site, comme le Bal de neige.

On est sur le site du Bal de neige. On est en train de regarder avec Patrimoine Canada comment [les deux événements pourraient] se compléter. Lise Cormier, directrice générale, Mosaïcultures internationales de Montréal

La directrice générale des Mosaïcultures internationales de Montréal, Lise Cormier, a également précisé que les plus petites oeuvres seront transférées vers des serres, mais que les plus imposantes structures devront rester sur le site.

Il reste donc à voir si elles pourront rester sur place en même temps que le Domaine des flocons.

Le dossier du financement reste également ouvert. MosaïCanada avait en effet bénéficié de subventions en lien avec le 150e anniversaire de la Confédération, des sommes qui ne seront plus disponibles l'an prochain.

La possibilité de faire payer les visites est donc sur la table pour une seconde édition en 2018, une idée qui ne découragera pas les visiteurs, selon Mme Cormier.

Cette dernière espère que l'avenir de l'événement sera fixé d'ici le mois de décembre, car si le feu vert est donné, il faudra s'atteler à la tâche le plus tôt possible pour produire les plantes nécessaires.

Avec les informations du journaliste Godefroy Macaire-Chabi