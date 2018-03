Nouvel appel à l'aide pour retrouver Diane Lafontaine

Le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines sollicite l'aide du public afin de retrouver la femme d'affaires de Chelsea Diane Lafontaine, disparue depuis le 28 février. Un poste de commandement est installé mardi après-midi à Gatineau, dans le secteur du pont Alonzo et de la rue Saint-Louis, pour recueillir les informations des citoyens.

La police est toujours à la recherche du véhicule de la femme de 51 ans. Il s'agit d'une voiture blanche quatre portes de marque Mazda 3, modèle 2017, immatriculée Y99 MLF.

La femme est activement recherchée par l'ensemble des corps policiers depuis que sa disparition a été signalée.

En fin de journée le 28 février, Mme Lafontaine a quitté son domicile de Chelsea en direction de l'Hôpital de Hull, où elle ne s'est jamais rendue.

Elle aurait emprunté la route 105. La police demande aux résidents de ce secteur, notamment aux commerçants du boulevard Saint-Joseph dans le secteur de Hull, de vérifier les vidéos captées par leur système de sécurité, ce qui permettrait de savoir si la femme a poursuivi sa trajectoire vers le nord ou le sud.

Pas de recherche en hélicoptère

Aucune recherche aérienne n'a eu lieu pour le moment, précise l'inspecteur André Levesque de la Sécurité publique de la MRC des Collines, puisque le territoire de recherche est trop vaste pour qu'une telle demande soit présentée à la Sûreté du Québec.

« Tant qu'on n'a pas établi la route qui aurait pu être prise ou même avoir retrouvé le véhicule qui a été abandonné, on ne peut pas demander ce soutien-là », explique-t-il.

Cri du cœur de ses proches

Lors d'un point de presse conjoint avec le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines, une représentante de la famille s'est adressée directement à la disparue.

Si tu es quelque part et que tu ne te sens pas bien, s'il te plaît, fais-nous signe et on ira te chercher.

Josée Renaud, belle-sœur de Diane Lafontaine