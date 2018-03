Nouvelle annonce libérale à deux jours du budget

La première ministre Kathleen Wynne annonce un investissement de 300 millions de dollars sur trois ans pour aider les élèves qui ont des besoins particuliers.

Un texte de Julie-Anne Lamoureux

Les libéraux poursuivent ainsi lundi leur série d'annonces à l'approche du budget de mercredi et à moins de trois mois des élections provinciales.

Selon le gouvernement, l’investissement permettra d’embaucher plus d’enseignants et de travailleurs spécialisés (aides-enseignants, orthophonistes, psychologues, etc.), en plus d’éliminer les listes d’attente pour évaluer les besoins des enfants en difficulté.

Si on n'investit pas maintenant [dans les élèves en difficulté], ça va nous coûter davantage plus tard. Kathleen Wynne, première ministre

Mme Wynne ajoute ceci : « Si le gouvernement n'investit pas maintenant alors que l'économie est en croissance, quand sera le bon moment? »

Les libéraux espèrent embaucher au total 2000 travailleurs additionnels dans le réseau scolaire.