Nouvelle augmentation du prix de l'essence prévue jeudi en Outaouais et à Ottawa

Une autre hausse des prix à la pompe est prévue jeudi en Outaouais et à Ottawa. Le coût du litre d'ordinaire va dépasser les 1,40 $ le litre, affirme Dan McTeague, analyste pour le site web GasBuddy.com.

En moyenne, les prix sont 27 ¢ plus élevés dans la région de la capitale nationale qu’à pareille date l’an dernier.

M. McTeague affirme que c’est le prix le plus élevé depuis le 29 juin 2014 et que cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines pour atteindre les 1,45 $ le litre.

« C'est tout à fait possible qu'on voie ensuite les prix monter de 4 ou 5 ¢ le litre jusqu'au mois d'août, mais ça sera l'exception. Je pense que les prix d'aujourd'hui sont un peu les prix plafonds que nous allons voir durant l’été. »

Mais au-delà de l’arrivée de l’été qui exerce une pression à la hausse sur les prix, c’est la hausse continue du prix du pétrole sur les marchés mondiaux qui explique les augmentations récentes à la pompe, dit l'analyste.

Dans l'ensemble du Québec, le prix moyen du litre d'essence ordinaire est de 1,44 $ alors qu'il est de 1,35 $ en Outaouais.

Au Canada, le record est de 1,61 $ le litre, prix atteint le 29 mars dernier à Vancouver.

Craintes des citoyens

Les épiciers voient cette augmentation d'un mauvais oeil. Certains commerçants ont confié craindre une hausse du prix des aliments en raison du coût plus élevé du transport.

Même son de cloche pour certains travailleurs autonomes qui doivent composer avec cette réalité.

« Je suis photographe, donc je me déplace beaucoup pour aller rencontrer mes clients, faire mes contrats... Mais bon, je n'ai pas le choix, je vais m'adapter et je vais espérer que ça ne monte pas plus », a témoigné Éric Boizette.

Plusieurs résidents ont donc déjà opté pour des modes de transport moins coûteux.

Avec les informations de Pascal Charlebois et Christian Milette