Objectif raté de peu pour Centraide Outaouais en 2017

Centraide Outaouais pourra venir en aide à 62 781 personnes fragilisées cette année, grâce à sa campagne de financement 2017, soit 889 de moins que l'objectif initial.

L'organisme prévoyait amasser 4 600 000 $, mais a dû se contenter de 4 535 787 $, une différence de 64 213 $.

On a eu de très beaux succès dans certaines divisions. Dans d'autres divisions, on a eu des petites baisses. Élaine Dupras, présidente de la campagne de financement de Centraide Outaouais

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi l'organisme n'a pas atteint son objectif, selon la présidente de la campagne de financement, Élaine Dupras.

« Il y a beaucoup de concurrence et souvent, quand on fait les objectifs au début de la campagne de financement, on essaie d'être le plus réaliste possible. Et il y a certaines activités qui n'ont pas eu lieu pour différentes raisons ou des fois, certaines campagnes en milieu de travail fonctionnent moins bien », a-t-elle mentionné.

Une cible ratée de peu, mais qui porte à sept le nombre d'années consécutives où l'organisme n'a pas réussi à atteindre son objectif.

Centraide Outouais aide 79 organismes de la région dans des domaines variés. « Il y a la santé mentale, beaucoup d'organismes vont s'occuper d'intoxication, de l'isolement social, de pauvreté. Il y a des banques alimentaires, il y a de l'aide aux devoirs pour les jeunes », énumère Mme Dupras.

Le côté positif du résultat de la campagne de 2017 est que le montant recueilli dépasse dede 70 091 $ celui de la campagne de 2016, .

En 2016, Centraide Outaouais avait pu aider 61 811 personnes avec 4 465 696 $.

En 2018, c'est l'ancien ambassadeur du Canada à Paris et ancien ministre fédéral, Lawrence Cannon, qui a accepté de présider la campagne annuelle de Centraide Outaouais.

L'objectif de la campagne 2018 sera dévoilé à l'automne.