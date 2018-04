Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a mené une « opération de routine » au club de danseuses nues Le Pigale, dans la nuit de samedi à dimanche, en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ).

Le but de cette intervention survenue entre 1 h 30 et 3 h 30 dimanche matin était de surveiller l'établissement du boulevard Gréber et les membres du crime organisé qui pourraient le fréquenter.

L'opération policière s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de lutte contre le crime organisé. En janvier dernier, le SPVG a fait appel à la SQ pour contrer le phénomène des gangs de rue sur son territoire. La police espère ainsi éviter que les fusillades à Ottawa surviennent de l'autre côté de la rivière des Outaouais.

Aucune arrestation n'a eu lieu.