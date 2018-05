Ottawa et l'Outaouais attendent encore beaucoup de touristes cet été

La Ville d'Ottawa et l'Outaouais souhaitent accueillir leur lot de touristes encore une fois cette année. Les attentes sont élevées après l'année record connue l'an dernier lors du 150e anniversaire du Canada.

Ottawa a accueilli en 2017 plus de 11 millions de visiteurs, qui ont dépensé plus de 2,3 milliards de dollars, une augmentation de 10,3 % par rapport à 2016.

Pour ne pas perdre l'impulsion du moment, la ville d'Ottawa offre 1,5 million de dollars supplémentaires à Tourisme Ottawa, ce qui porte le total à 2,5 millions de dollars pour l’année en cours. Une partie de l’enveloppe provient de la nouvelle taxe municipale sur l’hébergement.

Le conseiller municipal Jean Cloutier croit qu'il est possible d'attirer encore plus de visiteurs qu'en 2017.

« Ce fond est pour attirer des événements majeurs dans notre ville, tel que nous avons fait l’année dernière, avec La Machine et le match de hockey de la ligue nationale et les autres. Il y a du tourisme à faire en 2019 et 2020, c’est ça que l’on vise », a-t-il dit.

Le maire d’Ottawa reconnait l’importance de l’industrie touristique et croit que l’élan généré en 2017 va se poursuivre.

« À Ottawa, le tourisme est le troisième secteur de création d’emplois, et nous pouvons continuer de le développer au bénéfice de notre économie et de notre collectivité. Nous profitons de l’incroyable élan que nous a donné 2017 en investissant dans des fonds qui nous aideront à présenter Ottawa comme la destination idéale où tenir des congrès et des événements d’envergure », a déclaré Jim Watson.

Le côté humain de l'Outaouais

L'année dernière, la saison touristique avait aussi été couronnée de succès pour l'Outaouais. La notoriété de la région s'est accrue de 3 %, en raison des nombreux événements organisés pour Canada 150.

Cette année, Tourisme Outaouais mise sur le côté humain de la région pour séduire les visiteurs.

L'organisme a dévoilé mercredi sa campagne 2018, qui mettra en valeur pour la première fois le tourisme gourmand. La route des chemins d'eau, le plein air, le vélo et la culture seront également mis en évidence dans cette opération marketing.

Cette campagne, estimée à un 1,3 million de dollars, insistera sur la beauté des paysages et l'accueil chaleureux qui attend les touristes.La campagne sera principalement diffusée sur le Web.

Tourisme Outaouais vise d'abord à attirer les visiteurs d'Ottawa et de la région de Montréal, en les convainquant que l'ouest du Québec est le lieu idéal pour une escapade.