Ottawa veut recueillir des données sur sa population itinérante

La Ville d'Ottawa procède jeudi et vendredi à un premier dénombrement de sa population itinérante. Quelque 75 organismes communautaires participeront à l'exercice, qui se déroule dans plusieurs villes au pays.

Cette initiative se déroulera jeudi et vendredi et mobilisera 200 personnes. Elle devrait permettre à la Municipalité de dresser un portrait plus juste du problème de l'itinérance sur son territoire afin d'adapter ses programmes.

« C'est sûr qu'on ne pourra pas compter tout le monde, mais on veut avoir un aperçu », explique le gestionnaire du programme de lutte contre l'itinérance de la Ville d'Ottawa, Paul Lavigne.

Âge, état de santé, raisons de leur itinérance, langue : en tout, 18 questions seront posées aux sans-abris. L'exercice se déroulera dans la rue, mais aussi dans les refuges d'urgence, les hôpitaux, les centres correctionnels et les centres de services sociaux.

Les responsables du décompte chercheront par ailleurs à joindre les « itinérants cachés », ceux qui airent de façon temporaire avec la famille, des amis ou des étrangers.

Si on n'a pas ces informations, on est dans le noir. Paul Lavigne, gestionnaire du programme de lutte contre l'itinérance

Les données recueillies seront ensuite analysées, puis envoyées aux gouvernements provincial et fédéral.

À l'heure actuelle, la Ville estime sa population itinérante à environ 1800 individus - un nombre qui comprend uniquement les usagers de refuges d'urgence.

Un effort pancanadien

Ottawa ne sera pas seule dans cet effort de dénombrement. De nombreuses municipalités canadiennes utiliseront le même questionnaire au cours des prochaines semaines.

Cette uniformisation des pratiques découle de la modification d'une loi provinciale ainsi que de la mise sur pied d'une nouvelle stratégie de lutte contre l'itinérance du gouvernement fédéral, en 2017.

« Ça va nous permettre de comparer des pommes avec des pommes », se réjouit M. Lavigne

« On va avoir un portrait national de la situation de l'itinérance au Canada, on va ensuite avoir un portrait provincial et local pour aider les trois paliers de gouvernement à bien prodiguer les services », poursuit le fonctionnaire municipal.

Les onze régions du Québec, dont l'Outaouais, procéderont à leur dénombrement ponctuel le 24 avril. Sept municipalités albertaines ont déjà complété l'exercice cette semaine.

En Ontario, les municipalités seront dorénavant tenues de mener un dénombrement tous les deux ans.

Avec les informations de Laurie Trudel