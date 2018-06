Ouverture officielle de Mosaïculture Gatineau 2018

L'exposition horticole Mosaïculture Gatineau 2018 a été lancée vendredi. Il s'agit de la deuxième année pour l'événement, qui impose cette fois-ci des frais d'admission à ses visiteurs.

La députée provinciale de Hull, Maryse Gaudreault, a tenu à féliciter les horticulteurs, qui sont pour la plupart de la région, selon elle. C'est un savoir-faire gatinois que vous allez admirer tout au long de l'été, a-t-elle dit.

La directrice générale de Tourisme Outaouais abondait dans le même sens. France Bélisle a dit espérer que le succès de l'an passé se répète, en citant l'exemple du 400e anniversaire de la Ville de Québec, qui a eu un impact visible sur le nombre de touristes à Québec pour quelques années après la fête de 2008.

Pour sa part, la conseillère municipale du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond et membre du conseil d'administration de Tourisme Outaouais, Louise Boudrias, a rappelé le succès de l'année dernière, où plus d'un million de visiteurs ont admiré les oeuvres présentées dans le cadre de MosaïCanada.

Les Mosaïcultures cadrent tout à fait avec l'ADN de Gatineau. Louise Boudrias, conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

Même si l'échéancier avec lequel les équipes d'horticulteurs ont dû composer était le plus serré qu'elle a connu en 18 ans, la directrice des Mosaïcultures internationales de Montréal, Lise Cormier, a affirmé que les organisateurs étaient plus prêts que l'an passé.

Elle a dit ne pas s'inquiéter du fait que les visiteurs devront payer pour entrer sur le site cette année. On a fait des sondages et le tarif est plus bas que ce que les gens étaient prêts à payer, a-t-elle dit.

Des visiteurs ravis

Suzie Gendron et Denis Demers ont trouvé leur balade parmi les oeuvres horticoles romantique et ils ont affirmé être étonnés du labeur et des heures consacrés à chaque sculpture.

De leur côté, Peter et Sheryl Tucker ont profité du passage de proches dans la région pour visiter le parc Jacques-Cartier, où les sculptures sont exposées, en famille.

On a vu des photos de l'événement l'an dernier et on ne voulait pas le manquer cette année, ont-ils dit. Malgré qu'ils aient apprécié leur visite, le prix d'entrée était élevé, selon eux.

Le coût de l'admission générale est de 20 $ pour les personnes de 12 à 64 ans. Les citoyens de Gatineau peuvent également se procurer un passeport-saison pour 15 $.