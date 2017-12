Pas de répit pour les Sénateurs et Matt Duchene

Passés à un but de la finale de la Coupe Stanley l'an dernier, les Sénateurs d'Ottawa ont fait l'acquisition de Matt Duchene en pensant certainement qu'il pourrait le leur apporter le cas échéant.

Un texte d’Alexandre Gascon

Depuis son arrivée, non seulement cette perspective s’est-elle éloignée, mais les séries éliminatoires également. Évidemment, les jeux sont loin d’être faits, surtout au sein d’une Division atlantique aussi faible, mais Ottawa a dégringolé au 6e rang de la division, un point derrière le Canadien, et présente une fiche de 2-5-1 au cours des huit derniers matchs.

Duchene, quant à lui, n’a obtenu qu’un maigre point, un but, dans son nouvel uniforme et a maintenu un différentiel de -10.

Pas le départ espéré, mais pas franchement étonnant non plus croit son entraîneur.

« Je n’ai jamais vu un gars arriver, pas juste dans mon équipe, et tout d’un coup, tout fonctionne bien. Le fait que tu es échangé, déjà, c’est du nouveau. Tu as à déménager, avec qui tu vas jouer, à tous les matchs, quand ce ne sont pas les mêmes joueurs, c’est un autre type d’adaptation », a fait valoir Guy Boucher après l’entraînement matinal.

« Une vedette qui arrive a beaucoup plus de pression qu’un gars de troisième ou quatrième trio. L’année dernière, on a réussi à acquérir (Alex) Burrows, (Viktor) Stalberg et (Tommy) Wingels. Ils se sont adaptés tout de suite. Pourquoi? Parce qu’ils n’ont pas la même pression de produire que Duchene. Il s’est mis beaucoup de pression au début. Il y a eu des périodes où il faisait une clinique sur la glace, c’était incroyable comment il était bon, mais frappe le poteau, manque le filet. Ça crée un peu plus de pression personnelle pour performer et avoir des résultats. Maintenant qu’il a marqué son but, ça lui en a enlevé et à l’équipe aussi », a-t-il expliqué.

Ce but est survenu il y a quatre jours contre les Islanders, le dernier match des Sénateurs qui se sont ensuite offerts deux jours de congé après un calendrier bien chargé.

« Le rendement de l’équipe reflète bien le mien. Je me sens bien, de mieux en mieux chaque match. J’ai du plaisir ici. Il faut simplement que je continue à faire les choses de la même façon. Me présenter à l’aréna avec le sourire, même si c’est probablement ce qu’il y a de plus difficile à faire dans ce genre de situation », s’est exclamé Duchene.

Le problème, c’est que lorsqu’on compare ses résultats avec ceux de Kyle Turris, l’autre pièce maîtresse de cet échange à trois équipes, Duchene fait piètre figure.

L’apprentissage accéléré d’un nouveau système de jeu n’a pas semblé déboussoler Turris avec les Predators de Nashville. Il a 7 points en 9 matchs (2 buts, 5 passes) et remplit à merveille son rôle de centre du deuxième trio derrière Ryan Johansen.

Mais comme nous l’a rappelé Alex Burrows, les journalistes ont tendance à trop mettre l’accent sur les chiffres.

« Vous vous concentrez beaucoup sur ses statistiques personnelles, a lancé le sympathique Québécois. Avec un peu plus de chance, il aurait beaucoup plus de points, personne n’en parlerait. Il travaille fort, il a une préparation excellente, il veut bien jouer, son éthique travail est parfaite. Quand tu as ses qualités-là, tu vas t’en sortir plus tôt que tard. »

Le Canadien, qui reçoit les Sénateurs mercredi soir, doit espérer que ce soit plus tard que tôt.

Un horaire éreintant

C’est la panne sèche à l’attaque chez les Sénateurs. Depuis le voyage en Suède où ils ont vaincu l’Avalanche deux fois en 24 heures, ils ont encaissé six défaites d’affilée.

Une séquence noire offensivement pour de nombreux patineurs ottaviens. Derick Brassard a obtenu deux mentions d’aide, Bobby Ryan a été blanchi, tout comme son capitaine Erik Karlsson.

Jamais depuis son année recrue en 2009-2010 et un passage à vide de huit matchs, Karlsson n’avait été écarté de la feuille de pointage aussi longtemps. Il totalise quand même 17 points en 17 matchs.

La période noire des Sénateurs coïncide avec leur retour de Suède et les deux victoires qu’ils y ont remportées.

Les joueurs ont pu passer quelques jours à domicile avant de refaire leurs valises. Un repos insuffisant, a estimé Boucher.

« Ça prend minimum une journée par heure de décalage pour redevenir normal. On revenait en plus avec un trois matchs en quatre soirs, on savait que ce serait difficile. (…) On jouait bien, mais on sentait qu’on manquait de jus. On avait besoin de congés. C’est ce qu’on vient de faire. La face de tout le monde a changé, on est remis définitivement du voyage. »

L’équipe amorce mercredi soir une séquence de sept matchs d’affilée à l’étranger, 15 jours sur la route au total. Sans chercher des excuses, il faut bien admettre que l’horaire n’a rien de conventionnel.

« C’est le pire horaire que je n’ai jamais vu, a renchéri Boucher sans prendre de détour. Ce n’est pas une excuse, c’est la réalité. Il faut réagir le mieux possible à ça. Partir une semaine, gérer le décalage en revenant, deux jours et demi chez nous, partis pour une semaine, revenus deux jours, on part pour deux semaines. Sept matchs sur la route où on se promène à travers l’Amérique du Nord et on revient chez nous pour y disputer un deuxième match en deux soirs. »

Avant même que le mois de décembre soit arrivé, le duel contre le Canadien apparaît primordial pour se replacer dans la course pour Ottawa. Tout comme pour Montréal d’ailleurs.