Phénix et les trop-payés : et si le Canada n’arrivait pas à tous les récupérer?

Huit ans après un fiasco semblable à celui du système de paye Phénix, l'État du Queensland, en Australie, peine toujours à récupérer des dizaines de millions de dollars versés par erreur à ses employés.

Le troisième d’une série de trois reportages

Un texte de Catherine Lanthier, envoyée spéciale à Brisbane, en Australie

Comme l’a montré une série de reportages de Radio-Canada en Australie, régler les problèmes de paye au Canada pourrait coûter plusieurs milliards de dollars, en plus de nécessiter une décentralisation des conseillers en rémunération.

Le gouvernement canadien a promis de remettre la main sur la totalité des fonds publics versés en trop par erreur à ses fonctionnaires, une démarche déjà en cours.

Or, si l'on se fie à l’expérience australienne, cet exercice de recouvrement est extrêmement complexe lorsque la confiance des employés envers leur système de paye est ébranlée. La mesure est si ardue que le Queensland a plutôt décidé d’accorder une amnistie pour les sommes dues de 200 $ et moins.

Ainsi, l’État australien tente toujours de récupérer le tiers des 130 millions de dollars payés en trop aux employés de son ministère de la Santé, soit 45 millions de dollars manquants.

De plus, nombreux sont les employés qui mettent en doute l’exactitude des sommes que leur réclame leur gouvernement et qui refusent carrément de rembourser celui-ci.

C’est toujours un défi quand on demande aux gens de rembourser un paiement en trop. Michael Walsh, directeur général de Queensland Health

Le défi sera encore plus imposant pour le Canada : selon un rapport du Bureau du vérificateur général du Canada déposé en novembre 2017, près de 300 millions de dollars payés par erreur n’avaient toujours pas été récupérés par le gouvernement canadien.

Des cas encore en suspens

« Il y a encore des dizaines de milliers d’entre nous qui doivent de l’argent », s’exclame Beth Mole, la secrétaire principale du Syndicat des infirmières et sages-femmes du Queensland.

Encore aujourd’hui, ces dossiers représentent une charge de travail importante pour les effectifs syndicaux, qui tentent de guider leurs membres dans la compréhension des vieux talons de paye.

Peu importe les dossiers, le conseil aux employés demeure le même : assurez-vous que la somme réclamée par le gouvernement est exacte avant d'effectuer un remboursement.

Veronica Pyke, une infirmière de Toowoomba, petite ville au sud-est du Queensland, estime ne pas avoir obtenu suffisamment de preuves que la somme de 1800 $ que lui demandent les services de paye est exacte.

En 2011, Mme Pyke avait demandé qu’on lui fournisse des explications plus précises sur son cas. Elle a dû attendre cinq ans pour qu’on lui fasse parvenir des relevés avec une série de données et de calculs qu’elle juge incompréhensibles.

Je n’ai pas envie de leur faire confiance après qu’ils ont fait tant d’erreurs avec leur système de paye. Veronica Pyke, infirmière au Queensland

Mme Pyke attend toujours qu’on lui fournisse des réponses, plus de sept ans après avoir quitté le milieu hospitalier pour travailler auprès du syndicat des infirmières. Elle vient maintenant en aide à de nombreuses collègues qui vivent une situation semblable.

Quand la méfiance s’installe

Les problèmes causés par le nouveau système de paye de Queensland Health en 2010 ont marqué la mémoire collective de ses employés.

Chez les Gunner, c’est toute la famille qui a été touchée : le père, la mère et le fils.

Ce dernier, John Gunner, un infirmier, raconte avoir reçu une lettre des services de paye lui annonçant qu’il avait touché près de 3000 $ en trop.

« J’ai fouillé dans mes talons de paye et je n’ai trouvé aucune preuve de ces paiements en trop », raconte-t-il.

Sans son autorisation, l’État est allé puiser dans sa banque de congés annuels pour récupérer cet argent. « Essentiellement sans preuve. J’estime que le gouvernement m’a pris un montant substantiel d’argent », se désole-t-il.

Son père, Peter, infirmier gestionnaire, et sa mère, également infirmière, ont eux aussi reçu une lettre leur demandant de rembourser de l'argent versé en trop. Or, cette lettre leur a été envoyée en 2016, alors qu’ils étaient à la retraite depuis cinq ans.

Ils ont contesté les sommes réclamées et le gouvernement a considérablement réduit leur facture… ce qui fait dire aux membres de la famille qu’il faut se méfier des calculs des agents de la paye.

L'intervention de la police

Au Queensland, les tensions générées par la récupération des sommes versées en trop ont atteint leur apogée en 2011, lorsque des policiers se sont présentés à la résidence d’employés.

La secrétaire principale du Syndicat des infirmières et sages-femmes du Queensland, Beth Mole, se rappelle avoir dû communiquer avec le commissaire de police et le ministère de la Santé pour leur dire : « C’est absolument scandaleux, il faut que ça cesse! »

Vous pouvez imaginer ce que ces gens ont pu ressentir quand la police s’est présentée à leur porte et, dans certains cas, sur leur lieu de travail, leur disant : “Vous faites l'objet d'une enquête pour fraude.” Beth Mole, secrétaire principale, Syndicat des infirmières et sages-femmes du Queensland

Si certaines des 88 personnes ainsi ciblées par les autorités australiennes ont effectivement encaissé et dépensé des sommes qui ne leur appartenaient pas, Mme Mole mentionne qu’un « grand nombre d’entre elles ont été faussement accusées ».

« Il y a eu des répercussions majeures pour bien des personnes qui ne vont jamais s’en remettre », conclut-elle.

« Ils [les représentants du gouvernement] semblaient seulement vouloir récupérer leur argent. Ils ne semblaient pas se soucier de ce qui arrivait aux gens au quotidien », se remémore de son côté Mme Pyke, la rancune dans la voix.

Ceux et celles qui se sont retrouvés au coeur de cet exercice de récupération des fonds publics estiment que le gouvernement canadien doit tirer d’importantes leçons sur la façon dont il récupérera les sommes versées en trop.

« Ils doivent considérer que c’est une situation stressante », met en garde l’infirmier à la retraite Peter Gunner. « Il faut qu’ils mettent leurs gants blancs. Les employés n’ont pas été trop payés par leur faute à eux. »

Au Queensland, malgré les efforts déployés, les interventions des policiers et des fonctionnaires n’ont pas permis de récupérer la totalité des sommes payées en trop.

De son côté, le gouvernement canadien poursuit ses démarches pour récupérer les trop-payés. Il a même promis de remettre la main sur la totalité des sommes versées par erreur à quatre fois plus d’employés qu’en Australie, sur une période quatre fois plus longue… et le compteur roule toujours.