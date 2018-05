Plongez au coeur des inondations, un an plus tard

La vie de milliers de résidents de l'Outaouais et de l'Est ontarien a été bousculée au printemps 2017, en raison d'une crue printanière historique. Les moments forts de cette crise ont été résumés en 22 minutes dans le documentaire de Radio-Canada Au coeur des inondations.

Réalisé par Justine Lefebvre, le documentaire se veut un retour chronologique sur ce drame qui marquera à jamais les régions de l'Outaouais et de l'Est ontarien.

« On a tenté bien humblement de choisir les meilleurs extraits pour vous faire revivre de façon chronologique les événements », a raconté à l'émission Sur le vif la réalisatrice. « On commence au mois d'avril, où on ne se rend pas trop compte de l'ampleur des inondations à venir. »

« On a voulu faire un documentaire humain sous une trame émotive », poursuit Mme Lefebvre.

À travers la laideur de la tragédie, il y a cette beauté humaine qui ressort. Justine Lefebvre, réalisatrice du documentaire « Au coeur des inondations »

