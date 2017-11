Pluies diluviennes en Outaouais : les sinistrés vont bénéficier d'aide financière de Québec

Les victimes des pluies diluviennes et des vents violents survenus dimanche et lundi en Outaouais pourront obtenir des aide financière, a annoncé la ministre de la Justice et responsable de la région Outaouais, Stéphanie Vallée, vendredi matin, à Chelsea.

« Le gouvernement du Québec, les municipalités ainsi que leurs partenaires travaillent ensemble pour soutenir les sinistrés. Ces derniers auront tout notre soutien, et ce jusqu'à ce que la situation soit rétablie », a fait savoir la ministre et députée de Gatineau, dans un communiqué.

Les sinistrés de 12 municipalités sont admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

Il s'agit des municipalités suivantes : Aumond, Blue Sea, Cantley, Cayamant, Chelsea, Denholm, Gatineau, Lac-Sainte-Marie, La Pêche, Maniwaki, Pontiac et Val-des-Monts.

L'annonce de la ministre et députée de Gatineau survient à la suite de précipitations exceptionnelles. À ce titre, Gatineau a reçu, selon les secteurs, de 90 à 111 mm de pluie en 38 heures.

En début de semaine, 48 résidents du parc de maisons mobiles Riviera, à Gatineau, ont été évacués pendant quelques heures, tandis qu'à Val-des-Monts, une centaine de résidences ont été totalement isolées, une partie des routes étant affaissées.

La Municipalité de La Pêche a dû décréter l'état d'urgence lundi, à cause du grand nombre de chemins inondés et de résidents isolés dans leur maison. Les secteurs les plus touchés étaient ceux de Rupert et de Wakefield.