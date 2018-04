Plus de théâtre que jamais à la Maison de la culture de Gatineau

Côté cour : 11 pièces de théâtre, soit trois de plus que dans les programmations précédentes. Côté jardin : l'humour qui continue à se décliner quatre saisons, le country qui s'affirme de plus en plus en musique, et près de 20 nouveaux spectacles en chanson. La Maison de la culture de Gatineau (MCG) présentera 106 productions différentes en 152 représentations pendant sa saison 2018-2019.

Un texte de Valérie Lessard

L'offre théâtrale s'avère d'autant bonifiée que la MCG accueillera, en grande première québécoise, Fais-toi une belle vie pendant le mois de juillet. Outre cette pièce en création, mettant en vedette Guillaume Lemay-Thivierge et sa fille Charlie sous la férule d'Yves Desgagnés, la prochaine saison ramènera notamment Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville dans Pierre, Jean, Jacques.

Pour leur part, André Robitaille et Louis Champagne prêteront corps et voix à Laurel et Hardy, alors que Marie-Chantal Perron, Normand D'amour et Christophe Payeur revisiteront la vie de famille, version Tanguy.

Les mots de Voltaire (Candide ou l'Optimiste), de Marcel Dubé (Bilan) et de Michel Tremblay (Enfant insignifiant!) seront eux aussi à l'honneur.

Musique : du country à Léo Ferré, de Ferland à Coeur de pirate

Porté par Paul Daraîche, Laurence Jalbert, Yoan, Renée Martel ou encore Guylaine Tanguay, le country s'affiche dans une série à part entière, avec pas moins de huit spectacles répartis de septembre prochain à mai 2019.

Dans un tout autre registre, mariant chanson et danse, Bïa et Alexandre Désilets renoueront avec les interprètes de Pierre-Paul Savoie Danse pour rendre hommage à Léo Ferré, avec Corps Amour Anarchie.

En chanson, les Français Michel Fugain, Hugues Aufray et Yves Duteil s'ajoutent aux Jean-Pierre Ferland, Coeur de pirate, Émile Bilodeau et Marc Dupré qui, par exemple, fouleront les planches de la MCG au cours de la saison.

Dans la vingtaine de prestations qui seront présentées pour la première fois à la MCG, il est à noter que Pierre Lapointe sera de retour dans la région qui l'a vu grandir pour y livrer de nouveau son envoûtante Science du coeur.

Et pendant que Rita Tabbakh promènera sa voix Sous le ciel de Paris en saluant les Brassens et Aznavour au passage, Brigitte Boisjoli réinterprétera le répertoire de Luc Plamondon, Marie Denise Pelletier chantera Claude Léveillée, Kathleen Fortin et le pianiste Stéphane Aubin traverseront Les 4 saisons d'André Gagnon, et le ténor gatinois Steeve Michaud présentera sa Soirée gala d'opéra, entre autres.

Rire à tout vent

Qu'ils soient en mode rodage et en formule cabaret comme Mehdi Bousaidan, sur scène à l'école polyvalente Nicolas-Gatineau comme Sam Breton ou en énième supplémentaire salle Odyssée comme Mariana Mazza et Katherine Levac, les humoristes occupent encore une place de choix dans cette nouvelle saison. Lise Dion, Yves P. Pelletier et Jay Du Temple, pour ne nommer que ceux-là, figurent parmi les têtes d'affiche de la programmation.

L'humour sera évidemment, et également, à l'honneur au cours de la période estivale. Parmi les nombreuses supplémentaires (de Pierre Hébert aux Grandes Crues Ève Côté et Marie-Lyne Joncas) qui seront alors offertes, seul Boucar Diouf viendra toutefois présenter du matériel entièrement inédit, avec Magtogoek ou le chemin qui marche.

Place de la Cité, en juillet, ce sont par ailleurs la Gatinoise d'origine Geneviève Leclerc, Michaël, Marco Calliari et le porte-parole de Gatineau prend la scène Bruno Pelletier qui s'assureront de divertir le public dans le cadre de la série de spectacles gratuits en plein air Côté jardin.