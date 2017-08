Plusieurs avions déroutés à Ottawa en raison des orages

Un orage dans la région de Montréal a forcé plusieurs avions à destination de la métropole à se rendre dans la capitale nationale et à patienter à l'aéroport international d'Ottawa.

En après-midi, neuf vols à destination de Montréal sont passés par Ottawa où ils ont attendu que la température soit plus clémente. Les aéronefs sont demeurés au sol pendant de longues minutes, parfois pendant plus d'une heure avant de reprendre leur envol.

Deux de ces vols, dont celui en provenance de Doha au Qatar, ont arrêté leur voyage dans la capitale. La compagnie Qatar Airways a fait descendre les passagers de son Boeing 777 à Ottawa et a trouvé une solution alternative pour les transporter jusqu'à Montréal.

Des vols, dont certains à destination de Toronto, ont également été retardés en raison des intempéries, selon les autorités aéroportuaires.

Cette situation survient quelques jours à peine après que plusieurs vols à destination de Toronto et de Montréal aient été déroutés dans la capitale. Des passagers de deux vols d'Air Transat en provenance de Bruxelles et de Rome ont passé environ cinq heures dans l'avion et un passager a appelé au 911 pour que les autorités viennent en aide aux passagers.

L'Office des transports du Canada a ouvert une enquête dans cette affaire et a demandé à Air Transat de s'expliquer.