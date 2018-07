Près de 100 000 $ pour agrandir la bibliothèque de Bristol

La bibliothèque de Bristol, en Outaouais, sera agrandie. Le député fédéral de Pontiac, William Amos, en a fait l'annonce samedi, en compagnie du député provincial de Pontiac, André Fortin.

Les gouvernements fédéral et provincial vont consacrer chacun plus de 31 000 $ pour l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque de Bristol, selon le communiqué de presse. La Municipalité de Bristol investira elle aussi un montant de plus de 31 000 $ à la réalisation de ce projet.

Les travaux prévoient notamment la démolition de murs, la modernisation des systèmes électrique et mécanique, le remplacement du revêtement de plancher et de la peinture. Un espace pour les enfants sera aussi aménagé.

« Pour les petites communautés comme ici, quand ils font le choix d'investir en culture – qui n'est peut-être pas toujours le premier item auquel ils pensent, ils ont toutes sortes d'investissements à faire en matière de route, en matière d'infrastructures municipales, en matière d'équipements municipaux – on veut les encourager à continuer de faire ces choix-là », a indiqué M. Fortin.

Bien que l'argent servira à l'infrastructure, la bibliothèque promet d'acquérir plus de livres, en anglais et en français. Les heures d'ouverture devraient aussi être augmentées.

Dans cette petite municipalité d'un peu plus de 1000 résidents, on souhaite maintenant attirer plus de 3000 personnes.

« Nos bibliothèques, dans nos petites communautés, sont très importantes. Ça rallie nos aînés, nos jeunes, nos familles, ça leur donne un lieu de rassemblement, ça pousse l'éducation et la démocratie », a jugé M. Amos.

Avec les informations d'Antoine Trépanier