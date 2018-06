Près de 20 000 $ recueillis à la Marche du rein de Gatineau

On peut dire que c'est mission accomplie pour les organisateurs de la Marche du rein qui se tenait dimanche à Gatineau. L'objectif était d'amasser 15 000 $ et c'est finalement la somme de 19 513 $ qui a été récoltée.

« On est bien contents de la participation », s'est réjouie l'agente de développement Nicole Jalbert, qui faisait partie des organisateurs de l'événement.

Nicole Jalbert estime que près de 200 personnes ont participé à cette marche, plus que ce à quoi elle s'attendait.

Elle explique qu'auparavant, une marche similaire existait à Buckingham, mais qu'elle a été jumelée à la marche gatinoise, ce qui pourrait expliquer en partie l'engouement pour cette activité.

Randy Russell co-présidait la marche avec sa femme cette année. « Ça fait cinq ans qu'on participe à la marche, Francine et moi. On s'est fait des amis, des gens qui souffrent de problèmes rénaux, leurs familles et aussi des gens qui viennent les appuyer », a-t-il dit.

Une personne sur dix au Canada est atteinte d'une maladie rénale. Randy Russell, co-président de la Marche du rein de Gatineau

Les fonds amassés dimanche seront consacrés à la recherche, la prévention et le dépistage, entre autres.

Le but de cette marche était double : en plus d'amasser des fonds, les organisateurs tenaient à sensibiliser la population aux problèmes rénaux.

Par ailleurs, les meneuses de claques de l'équipe de la Ligue canadienne de football locale, le Rouge et Noir d'Ottawa, étaient sur place pour encourager les participants.

Avec les informations de Jonathan Jobin et Dereck Doherty