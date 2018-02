Procès d'anciens Gee-Gees : la présumée victime « n'a pas dit non »

L'un des deux anciens hockeyeurs des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme de 21 ans en 2014 a déclaré au tribunal ne pas avoir parlé à la femme en question et que cette dernière « n'a pas dit non » quand il s'est invité dans une relation intime.

Un texte d'Antoine Trépanier

Guillaume Donovan a été appelé à la barre des témoins de son procès par son avocat, jeudi matin, pour qu'il explique sa version de ce qui s'est produit la nuit du 2 février 2014 dans une chambre d'hôtel de Thunder Bay.

Durant son interrogatoire, l'homme âgé de 27 ans a déclaré être entré dans sa chambre et avoir observé son compagnon de chambre avoir une relation sexuelle avec une femme. Il serait alors passé dans la chambre voisine par l'entremise d'une porte commune.

Plus tard, il affirme être retourné dans sa chambre pour se coucher, alors que son camarade de chambre était encore en pleins ébats avec une jeune femme. Il dit avoir eu l'impression d'être suivi par l'autre accusé, David Foucher.

Puis au moment de se coucher, il dit avoir été « excité » par la relation sexuelle de son camarade de chambre avec une jeune femme. Il dit s'être déshabillé puis s'être approché des deux et que son compagnon de chambre aurait demandé à la jeune femme si elle voulait une relation à trois. Selon lui, elle aurait consenti.

Ce que j'ai fait avec la madame, c'était consentant. Guillaume Donovan, ancien joueur des Gee-Gees accusé d'agression sexuelle

Jamais, Guillaume Donovan ne s'est adressé à la jeune femme, dont il ignorait le nom. Et c'est d'ailleurs sur ce point que le procureur de la Couronne a pressé l'accusé de questions.

Dans une ambiance parfois tendue en cour, Me Marc Huneault a suggéré que M. Donovan ne pouvait évaluer le niveau d'alcool de la jeune femme, ce que l'accusé a admis.

« Elle bougeait, elle était consciente », a déclaré l'accusé après avoir dit qu'il respectait la femme. Me Huneault a bondi en cour, déclarant haut et fort : « C'est ça, votre base? C'est ça, le respect de la femme? Elle était consciente? » L'accusé a répété qu'elle était consciente.

Quand on lui a demandé si la jeune femme lui avait dit oui à une relation à deux avec lui, lorsque son compagnon de chambre a quitté la pièce, M. Donovan a affirmé qu'elle « n'a pas dit non ».

Durant ce contre-interrogatoire, il a admis qu'il aurait pu avoir « un meilleur jugement ».

Guillaume Donovan a aussi affirmé que ce n'était que plus tard, une fois la relation sexuelle terminée, qu'il a allumé la pièce et qu'il a vu David Foucher dans la chambre.

Les deux hommes âgés respectivement âgés de 27 et 28 ans font face à un chef d'accusation d'agression sexuelle pour des événements qui seraient survenus dans une chambre d'hôtel de Thunder Bay en février 2014.

David Foucher voulait rire

En après-midi, l’autre accusé, David Foucher, 28 ans, a raconté qu'après être sorti dans un bar avec ses coéquipiers, M. Donovan est rentré à l'hôtel puis s'est chamaillé amicalement avec des amis avant de rejoindre d'autres joueurs dans une chambre avoisinante.

Cette chambre était située tout juste à côté de celle de Guillaume Donovan et une porte commune permettait d'y accéder. Dans la pièce, ils étaient plusieurs joueurs et ils faisaient des blagues sur le fait que Guillaume Donovan avait une relation sexuelle avec une femme. Ils entendait des gémissements à travers le mur et la porte.

David Foucher a expliqué au tribunal qu’il déconnait avec des amis, puis s’être complètement dénudé avec deux autres coéquipiers. Ils auraient alors couru dans la chambre et sauté sur les lits. Puis, les trois hommes auraient traversé dans la chambre de Guillaume Donovan.

« On est rentré, coude à coude, subtilement, et on s’est dispersé. Je suis allé sur l’autre lit et je voyais que Donovan avait une relation sexuelle consentante », a-t-il expliqué à la cour.

L’objectif? Voir de plus près pour pouvoir commenter ensuite après dans l’autre chambre, ou d’autres joueurs étaient.

De son point de vue, a-t-il dit, s’il y avait quelque chose qui montrait un non-consentement, les joueurs seraient intervenus.

« La fille n’a montré aucun signe de non-consentement. Elle avait les bras libres. Elle soupirait profondément et avait les jambes croisées dans le dos de Guillaume », a-t-il dit.

Durant un contre-interrogatoire parfois houleux avec le procureur de la Couronne Me Huneault, l’accusé a dit s’être glissé dans le lit voisin pour ne pas être vu. Il a affirmé avec vigueur ne pas s’être masturbé, ne pas avoir touché, ni avoir parlé à la jeune femme. De fait, il a soutenu ne pas avoir reconnu la présumée victime lors de son témoignage durant son procès.

Puis, lorsque Guillaume Donovan aurait allumé la lumière, il se serait caché entre le mur de la chambre et le lit pour ne pas être vu par la jeune femme. La jeune femme aurait immédiatement quitté la pièce.

« C’était un moment un peu embarrassant, on voulait se cacher pour ne pas se faire voir. Entre coéquipiers, on se voit toujours tout nu. Il faisait noir et on ne voulait pas que la fille nous voie nus », a-t-il dit devant Me Huneault, ébahi par ce qu’il entendait.

« Vous faisiez du voyeurisme! », s’est exclamé à plusieurs reprises le procureur de la Couronne.

Aujourd’hui, il concède qu’il est possible que la jeune femme ait été affectée par la scène dans la chambre d’hôtel, mais qu’à l’époque, il n’a jamais pensé aux conséquences de ses actions.

Me Huneault l’a ensuite interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas cru bon aviser l’entraîneur-chef Réal Paiement de son implication dans cette histoire.

L’entraîneur, et le capitaine de l’équipe se sont rencontrés deux jours après les faits allégués, soit le 4 février. D’autres joueurs ont rencontré l’entraîneur le 2 février, au retour à Ottawa.

Je n'ai jamais agressé la jeune femme, je ne l'ai même jamais touchée, madame la juge. David Foucher, accusé d'agression sexuelle

En cour, David Foucher a déclaré, nonchalamment, qu’il ne se sentait pas concerné par cette histoire.

« Ce n’était pas de mes affaires ce qui s’est passé, je n’ai pas eu d’interaction avec la jeune femme et je n’avais rien à dire [à M. Paiement] », a-t-il dit.

Pour David Foucher, il semblerait que son engagement dans cette histoire était une virgule dans la soirée, puisqu’ils avaient tous du plaisir dans la chambre voisine.

Par ailleurs, il s’est dit amer de la décision de l’Université d’Ottawa d’avoir suspendu le programme de hockey masculin. En juin 2014, à la suite des événements de Thunder Bay, l’institution a congédié l’entraîneur-chef Réal Paiement et a suspendu son programme de hockey masculin pour une période de deux ans.

« Ils ont fermé le programme sans aucune preuve », a déclaré l’accusé.

Le procès tire à sa fin

La plaignante, aujourd'hui âgée de 25 ans, a déclaré plus tôt lors du procès avoir eu une relation sexuelle consentante avec le compagnon de chambre de Guillaume Donovan, puis que cet homme se serait retiré et qu'elle se serait retrouvée dans une relation intime non consensuelle avec deux autres hommes.

Elle ne pouvait identifier clairement les deux hommes qui l'auraient agressée. Elle a même dit en cour lors de son témoignage qu'elle hésitait à poursuivre les démarches judiciaires, puisqu'elle ne voulait pas que des gens innocents soient accusés injustement.

Le procès a commencé la semaine dernière et est d'une durée de 10 jours. Il doit se terminer vendredi avec les plaidoiries finales.

En tout, cinq témoins ont été appelés par la Couronne. Parmi ceux-ci, la présumée victime, son amie qui a alerté l'entraîneur des Gee-Gees et d'anciens coéquipiers des deux accusés.

Le procès entre maintenant dans sa dernière phase, puisque la défense et la Couronne présenteront vendredi leur plaidoirie finale.

La juge Chantal M. Brochu n'a pas précisé quand elle rendrait sa décision.