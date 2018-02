Procès de deux anciens Gee-Gees : un verdict en juin

Le procès de deux anciens hockeyeurs des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa accusés d'agression sexuelle s'est terminé vendredi après-midi à Thunder Bay. La juge a annoncé qu'elle rendrait sa décision le 25 juin.

Un texte d'Antoine Trépanier

Guillaume Donovan et David Foucher sont accusés d'avoir agressé sexuellement une jeune femme de 21 ans dans la nuit du 2 février 2014 dans une chambre d'hôtel de Thunder Bay.

Le procès, qui aura en tout duré dix jours, s'est terminé avec la présentation des plaidoiries finales des avocats de la défense et de la Couronne.

L'avocat de M. Donovan, Christian Deslauriers a déclaré d'emblée que l'éléphant dans la pièce était le doute raisonnable.

Selon lui, personne au tribunal ne peut suivre ce que la présumée victime a dit relativement à ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel, puisqu'elle a raconté trop de versions contradictoires aux policiers et en cour.

Me Deslauriers a même affirmé que la présumée victime avait menti délibérément à la cour, notamment par rapport aux communications qu'elle a eues avec le compagnon de chambre de Guillaume Donovan après les faits allégués.

On doit mettre en garde contre elle. Parce que c'est une menteuse, madame le juge. Christian Deslauriers, avocat de Guillaume Donovan

Selon lui, elle a donné son consentement à son client et à celui qui partageait sa chambre pour entreprendre une relation à trois en disant « ok ».

L'avocat de la défense a noté que la jeune femme avait déjà regardé l'alignement des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa et qu'elle n'avait pas été en mesure de reconnaître qui que ce soit. Il a ajouté que personne ne lui avait demandé en cour d'identifier les accusés.

Me Deslauriers a demandé à la juge de blanchir son client et de l'acquitter malgré qu'un acquittement éventuel « ne ferait pas disparaître son nom de Google ». Selon lui, son client a déjà payé cher sa relation sexuelle à trois durant cette nuit de février 2014.

L’avocate de David Foucher en a rajouté, affirmant avoir compté au moins cinq occasions où la présumée victime aurait menti à ses amis, aux policiers et même à la cour.

« Au tribunal, elle a dit se souvenir d’avoir dit ‘’je ne veux pas cela’’. On n’a jamais entendu cela avant », a déclaré Me Célina St-François.

Elle a mis l’accent sur les versions contradictoires entre la jeune femme et le compagnon de chambre de Guillaume Donovan.

« Elle a dit qu’elle n’a pas parlé [à l’homme en question] pour s’entendre sur une version des événements. Nous lui avons demandé à trois reprises si elle avait essayé d’avoir la même histoire. Elle a répondu non, non et non. Les messages textes montrent le contraire », a relaté Me St-François.

Dans les deux dernières semaines, cinq témoins ont été appelés par la Couronne et deux par la défense. Les deux accusés ont témoigné jeudi et ont clamé leur innocence.

L’argument de la Couronne : le consentement

Pour sa part, le procureur de la Couronne a déclaré en cour que l’objet de sa plaidoirie visait d’abord et avant tout la notion de consentement, balayant du revers de la main les attaques de la défense contre la présumée victime.

Me Marc Huneault a déclaré que la jeune femme n’a pas pu consentir à une relation sexuelle avec Guillaume Donovan et David Foucher puisqu’elle ne les connaissait pas et qu'il n’y a eu aucun préavis et aucune discussion à cet effet ni avant ni pendant l’acte.

C’est clair que l’intention de Guillaume Donovan était d’avoir une relation sexuelle avec une femme qu’il ne connaissait pas, qu’il n’avait jamais vue. Me Marc Huneault, procureur de la Couronne

« Il n’y a eu aucune discussion, [Guillaume Donovan] a eu une relation sexuelle avec madame sans protection, sans même en parler avec la femme. Les notions de consentement doivent être non ambiguës », a-t-il plaidé.

Un procès de 10 jours

Le procès de dix jours devant la juge Chantal M. Brochu a été marqué par de nombreuses questions de procédures. La défense, par exemple, a demandé à la juge de citer la présumée victime pour parjure, puisqu'elle aurait induit le tribunal en erreur. La juge a tranché que la jeune femme de 25 ans n'avait pas commis d'outrage au tribunal.

La défense a également tenté de mettre la main sur des conversations qui ont eu lieu par l'entremise de l'application de rencontre Tinder entre la présumée victime et le compagnon de chambre de Guillaume Donovan, en vain.

Puis, il y a eu l'épisode des messages textes entre ces deux individus. L'homme en question, qui était le premier témoin de ce procès, a révélé des dizaines de pages de messages textes que les deux se sont échangés après les faits allégués. Ces messages, toutes les parties les croyaient disparus.

Qui a comparu au procès?

Le compagnon de chambre de Guillaume Donovan La présumée victime Une amie de la présumée victime Mathieu Leduc, ancien coéquipier des accusés Réal Paiement, ancien entraîneur-chef des Gee-Gees Guillaume Donovan, accusé David Foucher, accusé

Plus tôt dans le procès, la présumée victime, aujourd’hui âgée de 25 ans, a témoigné ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec les deux hommes. Toutefois, elle ne pouvait identifier les personnes qui l’auraient agressée. La jeune femme avait eu une relation sexuelle consentante avec le compagnon de chambre de Guillaume Donovan avant la présumée agression.

Rappelons que les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa étaient de passage dans le nord-ouest de l’Ontario pour y affronter les Thunderwolves de l’Université Lakehead les 31 janvier et 1er février 2014.

Les événements se seraient ensuite produits dans une chambre de l’hôtel Victoria Inn.