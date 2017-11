Projet de déménagement de l'Armée du Salut : les opposants ripostent

Deux jours après la décision du comité d'urbanisme de la Ville d'Ottawa d'approuver le projet de déménagement de l'Armée du Salut dans le quartier Vanier, l'opposition s'organise.

Des dizaines d'opposants au projet ont rencontré dimanche les députées provinciale et fédérale d'Ottawa-Vanier, respectivement Nathalie Des Rosiers et Mona Fortier, pour qu'elles les aident à bloquer ce projet.

« Évidemment, c'est une grande déception », a commenté Mme Fortier au sujet de l'approbation du projet par le comité d'urbanisme.

« Je souhaiterais encore qu'on puisse travailler avec l'Armée du Salut pour trouver un projet gagnant pour la communauté. Je pense que ça a été une décision difficile pour les conseillers », a poursuivi la députée.

Mme Fortier mise sur le vote des 23 conseillers municipaux et du maire Jim Watson, mercredi, pour mettre fin au projet de l'Armée du Salut qui a eu l'aval du comité d'urbanisme.

Souhaitons qu'on puisse avoir un changement. Le vote de mercredi, ce sera une autre étape, mais pas la dernière. Mona Fortier, députée fédérale d'Ottawa-Vanier

Pour sa part, Nathalie Des Rosiers a réitéré son appui aux opposants du projet.

« Le projet de l'Armée du Salut n'est pas conforme aux aspirations de la communauté, n'est pas conforme aux meilleures pratiques pour s'occuper des sans-abri. La première manche n'a pas été aussi bien menée qu'on le voulait, c'était une manche qui se menait au niveau municipal. Il ne faut pas lâcher », a souligné Mme Des Rosiers.

Vous avez mon appui, vous le savez, et je vais continuer à travailler pour qu'on arrive à bon port sur ce dossier. Nathalie Des Rosiers, députée provinciale d'Ottawa-Vanier

De son côté, Philippe Denault, porte-parole francophone du groupe SOS Vanier, opposé au projet de l'Armée du Salut, assure que l'opposition ne faiblit pas.

« On a un noyau de supporters très motivés », a-t-il confirmé.

M. Denault estime qu'il existe encore plusieurs façons de bloquer le projet.

« Notre attention, maintenant, est d'élargir le débat. On va se préparer sur la discussion en février sur la stratégie de logement. On va soulever des enjeux de sécurité. La province a des responsabilités.

Un enjeu linguistique

Les opposants souhaitent faire de ce projet un enjeu linguistique, le quartier Vanier abritant depuis de longues années des commerces et des résidents francophones.

« Dans ce cas-ci, il y a un risque pour la minorité francophone de Vanier », a indiqué M. Denault. « On risque de perdre une masse critique de francophones à Vanier, si les gens quittent ou si des gens de l'extérieur arrivent et à ce moment-là, ça soulève des enjeux de protection de minorités linguistiques au niveau du droit. »

On veut aussi que la Ville protège le quartier français d'Ottawa. Philippe Denault, porte-parole francophone du groupe SOS Vanier

Satisfait de la décision du comité d'urbanisme

Pour sa part, le directeur général de l'Armée du Salut Centre Booth à Ottawa espère que le conseil municipal tranche en la faveur de l'organisme.

« On est satisfait de la décision [du comité d'urbanisme], on a hâte que ce soit aussi devant le conseil et on espère la même décision. On réalise qu'on a beaucoup de travail à faire auprès de la communauté », a commenté Marc Provost en entrevue téléphonique à Radio-Canada.

« On se rend compte que des choses ne sont pas tout à fait aussi claires que ce qu'elles devraient », a-t-il souligné.

En réponse à la question de l'aspect linguistique du projet, M. Provost a estimé que le côté francophone est important. « On est conscient de cet aspect-là, on va desservir plus de francophones », a-t-il jugé.

Avec les informations d'Antoine Trépanier et Yasmine Mehdi